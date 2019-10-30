兩度舉報「通烏門通話內容」　首位白宮官員作證對抗川普

▲文德曼向上級舉報川普的通話內容。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國國家安全委員會首席烏克蘭專家文德曼（Alexander Vindman）29日前往眾議院作證，他成為首位參與彈劾調查過程的白宮官員，根據外媒所掌握到他預備的證詞，針對總統川普想要削弱對手拜登（Joe Biden）而採取的行為，他認為此舉正損害美方在烏克蘭的外交政策，因此感到擔憂。

《紐約時報》報導，文德曼29日前往眾議院情報委員會作證，他向調查人員表示，有關川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）的通話，他當時親耳聽到川普要求澤倫斯基，去調查正在尋求2020民主黨總統參選人提名的拜登。這起通話引發「通烏門」醜聞，眾議院將於31日針對彈劾調查程序展開投票表決。

根據一份文字紀錄，文德曼表示，川普要求澤倫斯基調查拜登家人時，他對此感到不安，因此兩次向上級長官通報此事，「我認為要求國外政府調查一位美國公民是不洽當的」、「我意識到，如果烏克蘭繼續調查拜登與布爾斯馬（Burisma ），這可能會被解讀為黨派之爭，無疑會導致烏克蘭失去至今以來的兩黨支持」。

《衛報》指出，文德曼3歲抵達美國，當時隨著家人逃離前蘇聯政權，他擔任公職與軍人，具備20年軍事經驗，在伊拉克服役期間受傷，因此被授予榮耀的紫心勳章。

白宮與其交好的媒體開始攻擊文德曼，指責他對美國不忠，對川普採取間諜行為。川普似乎很驚訝當時文德曼也在聽電話，他透過推特質疑，他知道有人在聽取電話，這對他來說沒問題，「但為什麼這麼多人呢」、「為什麼是那些我從沒聽過的人在作證」。

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