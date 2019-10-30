快訊／加州長灘槍擊3死9傷　萬聖節派對辦一半慌逃

記者丁維瑀、詹雅婷／綜合報導

美國加州長灘29日晚間發生槍擊事件，媒體ktla報導造成3死、9傷。目擊者表示，發生槍擊的屋內當時可能在進行一場萬聖節派對。

▲加州發生槍擊事件。（圖／翻攝自推特@Loco4LongBeach）



據了解，槍擊事件發生在當地時間晚間22時44分左右，地點位在加州長灘第7街（7th street）與Temple Avenue地區。當局表示，目前事件被認定為大規模人員傷亡程度。消防人員則說明，當醫護人員趕到現場的時候，狀況相當混亂。

▲房屋拉起封鎖線。（圖／翻攝自推特／@LBFD）



一名目擊者告訴《洛杉磯時報》（Los Angeles Times），事發地點的屋內可能正在進行一場萬聖節派對，當時爆發槍響。根據外媒空拍畫面，現場聚集大批警力，多名民眾正在和員警交談，路口拉起封鎖線。

長灘消防部門證實，3名成年男子死亡，其餘9人送醫。現年33歲的坎希奧（Oscar Cancio）指出，當時有傳出9到11聲左右的槍響，一開始還以為是在放煙火，直到聽到直升機在上空盤旋的聲音時，才發現狀況有異，至少看到3人一動也不動躺在擔架上被抬出來。

▲傷者緊急送醫。（圖／翻攝自推特／@LBFD）



ABC 7報導，槍擊事件中有多人受傷，醫護人員則在庭院治療至少7名傷者，出事的房屋位於一家美甲店附近，地址是 6338 E 春天街。長灘消防部門說明，槍擊發生後，3名男子被發現陳屍住處中。目前美媒還沒有描述槍手外觀，也尚未得知清楚動機。

21歲的阿爾森多（Lambert Alcendor）住在當地4年多，當時他走在第七街附近，看見一輛汽車在一家美甲店前轉彎，他聽到約20到30次槍響，「我確實聽到很多次槍響」、「那時我開始逃離」。

Mass shooting in California at a house (probably Halloween party) 12 people were shot - multiple deaths and injuries being reported pic.twitter.com/JSp8sQaQ9f — TheCube (@Data5Cube) October 30, 2019