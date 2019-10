快訊／加州長灘槍擊3死9傷　萬聖節派對辦一半慌逃

記者丁維瑀、詹雅婷/綜合報導

美國加州長灘29日晚間發生槍擊事件,媒體ktla報導造成3死、9傷。目擊者表示,發生槍擊的屋內當時可能在進行一場萬聖節派對。

▲加州發生槍擊事件。(圖/翻攝自推特@Loco4LongBeach)



據了解,槍擊事件發生在當地時間晚間22時44分左右,地點位在加州長灘第7街(7th street)與Temple Avenue地區。當局表示,目前事件被認定為大規模人員傷亡程度。消防人員則說明,當醫護人員趕到現場的時候,狀況相當混亂。

▲房屋拉起封鎖線。(圖/翻攝自推特/@LBFD)



一名目擊者告訴《洛杉磯時報》(Los Angeles Times),事發地點的屋內可能正在進行一場萬聖節派對,當時爆發槍響。根據外媒空拍畫面,現場聚集大批警力,多名民眾正在和員警交談,路口拉起封鎖線。

長灘消防部門證實,3名成年男子死亡,其餘9人送醫。現年33歲的坎希奧(Oscar Cancio)指出,當時有傳出9到11聲左右的槍響,一開始還以為是在放煙火,直到聽到直升機在上空盤旋的聲音時,才發現狀況有異,至少看到3人一動也不動躺在擔架上被抬出來。

▲傷者緊急送醫。(圖/翻攝自推特/@LBFD)



ABC 7報導,槍擊事件中有多人受傷,醫護人員則在庭院治療至少7名傷者,出事的房屋位於一家美甲店附近,地址是 6338 E 春天街。長灘消防部門說明,槍擊發生後,3名男子被發現陳屍住處中。目前美媒還沒有描述槍手外觀,也尚未得知清楚動機。

21歲的阿爾森多(Lambert Alcendor)住在當地4年多,當時他走在第七街附近,看見一輛汽車在一家美甲店前轉彎,他聽到約20到30次槍響,「我確實聽到很多次槍響」、「那時我開始逃離」。

Mass shooting in California at a house (probably Halloween party) 12 people were shot - multiple deaths and injuries being reported pic.twitter.com/JSp8sQaQ9f

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL