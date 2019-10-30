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美軍二戰航母「聖羅號」找到了！神風特攻隊手下頭號犧牲者

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▲微軟創辦人Paul Allen。（圖／美聯社）

▲微軟創辦人Paul Allen。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

考古學家兼微軟創辦人之一的保羅（Paul Allen）生前成立的沉船搜索隊「RV Petrel」，日前在菲律賓海4736公尺的海底發現美軍護航航空母艦「聖羅號」（USS St. Lo CVE-63）的殘骸。而聖羅號也是二戰時第一艘被日本「神風特攻隊」打下的軍艦。

「RV Petrel」於今年5月在距離菲律賓海面4736公尺的海底，找到了美軍在二戰時的卡薩布蘭加級的護航航空母艦聖羅號，並於10月在臉書上公佈了他們發現的最新遺骸照片。但由於聖羅號在1944年時遭到神風特攻隊的強力襲擊，因此它的主船架構和碎片都散在海底，但所幸飛行甲板和防空砲塔仍看得出來。

1944年時，神風特攻隊的隊長關行男帶領戰機展開了強力攻擊，令美軍出乎意料的是，日軍並非採用空襲的方式，而是直接衝撞上聖羅號的飛行甲板。日軍在衝撞的同時也對著聖羅號丟出兩顆對地炸彈，這兩顆對地炸彈直接擊穿了聖羅號的甲板，命中了下方的飛行機庫。

隨後，聖羅號左半邊的船身爆炸引起大火，也引燃了艦上裝滿著魚雷和炸彈的彈藥庫。最後，聖羅號在大火的伴隨下沉入太平洋，成為神風特攻隊手下的頭號犧牲者。由於此次戰役的成效顯著，日軍從此開始仰賴神風特攻隊的攻擊，直到二戰結束。

▲聖羅號遺骸。（圖／翻攝自Facebook／RV Petrel）

▲聖羅號遺骸。（圖／翻攝自Facebook／RV Petrel）

聖羅號在1943年1月起造時原名為沙賓灣號（Chapin Bay），在4月時改名為中途島號（Midway），並於8月正式下水服役。在10月時，中途島號將「中途島」的艦名讓給當時正在建造的大型航空母艦CVB-41，並改名為「聖羅號」，用以紀念美軍於諾曼地作戰中攻克了當時軸心國德國防守的的要塞城市「聖羅」。

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