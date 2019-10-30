IS迄今避談巴格達迪死訊！　殘存勢力混亂外傳最快明回應

▲巴格達迪死訊傳出後，IS旗下「深度新聞通訊社」（Amaq News Agency）至今僅發出30多則宣稱在敘利亞等地發動攻擊的聲明，讚揚組織戰士。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）身亡的消息全球關注，但伊斯蘭國迄今沒有對此發表官方聲明。分析指出，IS殘存勢力的領導階層如今應該是處於混亂狀態，不但關鍵助手被殺害，文件也被毀掉，目前正試圖團結組織內部力量，並在巴格達迪死亡消息確認之前，在接班人選方面達成共識。據瞭解，最快IS會在31日透過新聞公布死訊。

路透報導，川普27日召開記者會證實巴格達迪的死訊，更在29日宣布IS頭號接班人也已被美軍殲滅，但並未點名是誰。根據美國國務院高階官員28日的說法，IS發言人穆哈加（Abu al-Hassan al-Muhajir）已在另個行動中身亡。

「現在（IS）內部領導層很有可能出現混亂情況，關鍵助手被殺害，文件被毀掉」，研究武裝組織議題的伊拉克專家哈希米（Hisham al-Hashimi）表示，「他們也想要在宣布（巴格達迪）死訊之前，在接班人選方面達成共識」，但組織內部分裂的狀態可能會拖延此一時程。

另名專家塔米米（Aymenn al-Tamimi）提到，當年「蓋達組織」也是經過好幾天之後才宣布領袖賓拉登（Osama bin Laden）身亡的消息，接班人選公布更是等了6個禮拜的時間，如今IS的接班人最有可能是巴格達迪副手哈吉阿卜杜拉（Hajj Abdullah），「只要組織內部在接班人選上達成共識，就有可能在31日的新聞宣布（巴格達迪的死訊）。」

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