川普想邀受傷軍犬到白宮「願隨時接見」！　牠追擊巴格達迪立功紅遍全球

▲軍犬的名字並未正式公布，但根據美軍消息，牠的名字叫做「柯南」，是以喜劇演員柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）命名。（圖／翻攝自推特／realDonaldTrump）
記者詹雅婷／綜合報導
伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動，根據總統川普的說法，當時一隻英勇軍犬立下大功，把巴格達迪追得無路可逃。紐約時報記者羅杰絲（Katie Rogers）在推特引述白宮官員的說法指出，川普想要親自見到參與軍事行動的軍犬，且邀請函已經送出，只要牠能前來，川普願意隨時見牠。
We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019
綜合美媒ABC、Washington Examiner報導，巴格達迪在隧道自爆的同時，炸彈威力傷及這隻比利時瑪利諾犬，牠在接受手術後，目前已經返回工作崗位。儘管美軍先前以保護軍犬為由，不願意透露牠的名字、傷勢以及其他資訊，但川普28日就在推特公布牠的照片，大力讚賞英勇表現，「我們公開這隻偉大的狗狗，牠在追捕、擊斃巴格達迪的任務中做得非常好。」
據瞭解，川普想要邀請這隻軍犬前來白宮，親自接見牠，根據白宮高階官員的說法，目前邀請函已經送出。紐約時報記者羅杰絲（Katie Rogers）提到，只要牠能前來，川普願意隨時見牠。
►偷內褲定位！美軍犬追捕IS首腦逼自爆亡 知情者洩密：犬名叫「柯南」
►無防備「遭美軍直接殲滅」 巴格達迪遭內奸出賣…他爽拿7億獎金脫離！
DOG UPDATE: The dog who aided the ISIS raid has an invitation to the White House “whenever he can get over here,” per senior official. The president wants to meet him.— Katie Rogers (@katierogers) October 28, 2019