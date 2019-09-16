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李克強：只要就業充分「經濟增速低一點也可接受」

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▲▼大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院總理李克強15日受俄羅斯《塔斯社》採訪指出，就業是最大民生，政府始終把穩就業擺在突出位置，穩增長就是為了保就業，「只要就業比較充分，收入持續增加，環境質量不斷改善，增速高一點低一點都是可以接受的。」

李克強表示，在當前國際形勢錯綜複雜的背景下，在較高的基數上，中國經濟還能夠保持6%以上的中高速增長，是十分不容易的，這一速度仍然位居世界主要經濟體前列。

李克強提到，中國政府堅持以經濟建設為中心，同時努力在發展中更好地保​​障和改善民生，「近幾年，雖然經濟增速有所放緩、財政收支平衡壓力加大，但基本民生投入只增不減，人民生活持續改善。」

李克強說，民生投入方面，第一，是保持居民收入增長與經濟增長基本同步，「中國人均國內生產總值已接近1萬美元，全國居民人均可支配收入年均增長超過7%，城鄉居民收入差距逐步縮小。去年底農村貧困人口減少到1660萬人，明年將實現全面脫貧目標。」

李克強還說，第二，是確保就業大局穩定，「就業是最大的民生。中國政府始終把穩就業擺在突出位置，我們穩增長主要是為保就業，只要就業比較充分，收入持續增加，環境質量不斷改善，增速高一點、低一點都是可以接受的。」

李克強指出，受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等因素影響，中國經濟也面臨一定下行壓力，但中國政府堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，而是不斷創新和完善宏觀調控，保持了較低的政府負債率，為應對可能出現的風險預留了政策空間，「中國政府將在保持宏觀政策連續性穩定性的基礎上，運用好逆週期調節工具，實施大規模減稅降費、增加專項債券使用、降低融資成本、鼓勵創業創新等政策，夯實微觀經濟基礎。」

李克強強調，經濟全球化和自由貿易這一全球發展繁榮的基石不可動搖，「中國將繼續堅定支持經濟全球化，同各國一道維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，支持對世界貿易組織進行必要改革，促進全球貿易和投資自由化便利化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，為人類發展進步作出更大貢獻。」

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