率「商業大佬」訪中！梅克爾今日與李克強會面　聚焦「中德經貿關係」

▲德國總理梅克爾今日與李克強會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）在9月5日至7日進行她的第12次中國之行，除了和中國國務院總理李克強會談，還將訪問北京、武漢的多家企業。據《環球時報》援引外媒報導，她是率領一支由德企老總組成的大型代表團前往北京，不難看出，「高規格」的經濟代表團陪同顯示了她此行是以中德經貿關係為重點。

此前，梅克爾在2018年5月24日至25日第11次對中國進行正式訪問，期間除北京外，還訪問了深圳。從第1次訪華開始，除了訪問首都北京之外，總是同時走訪中國的另外一座城市，此間足跡已經北抵瀋陽、南達深圳，多次深入中國，也因此獲得了「最了解中國的西方發達國家領導人」的頭銜。

按照德國總理府公佈的梅克爾行程安排，她在9月6日與李克強的會談重點將是雙邊關係、經濟政策和國際事務，並將參加中德經濟諮詢委員會會議和中德對話論壇。此外，她還計畫前往德國采埃孚（ZF Friedrichshafen AG）集團旗下采埃孚傳動系統（北京）有限公司，參觀包括風能技術、地鐵傳動系統和輪胎測試台生產等業務，7日將前往武漢，參觀世界100強汽車零配件供應商之一的德國偉博思通汽車零配件有限公司（Webasto）。

據《澎湃新聞》報導，通過這種日程的安排，梅克爾政府表達了對於氣候政策、綠色交通和汽車工業的重點關注。在氣候政策逐漸成為國際政治議題、環保的交通技術逐漸對德國的傳統工業提出挑戰的背景下，她在中國參觀德國投資企業的相關技術，既是為德國的工業優勢助威，也肯定了中德工業合作能夠順應時代發展的需求。

另外，據《新華社》報導，李克強在9月4日晚已經應約同默克爾通電話。梅克爾表示，德方重視發展對華關係，期待通過即將對大陸進行的第12次訪問，深化對華合作，發出德中兩國面對當前複雜國際形勢、雙邊關係保持良好發展態勢的積極信號。李克強也歡迎梅克爾訪華，並指出，在當前國際形勢發生深刻複雜變化的背景下，中德面臨不少共同挑戰；中方願同德方攜手努力，增進理解與互信，深化全方位合作，維護多邊主義和自由貿易，推動中德關係持續健康發展。