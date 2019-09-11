南韓8月失業率降至近6年最低點　製造業的就業人口減少是隱憂

▲ 南韓政府增加就業的預算支出後，8月份全國失業率下降至3.1%。（示意圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

南韓統計廳近日公開一份數據，顯示全國失業率在8月份下降到了3.1%，是2013年11月至今的最低點；就業人數達到2735萬人，與去年8月相比，增加了45.2萬，增幅同樣創下了2年5個月來的新高。外界分析，相關數據之所以產生這樣的變化，主要是因為政府增加了就業的預算支出，以減緩出口萎縮構成的經濟衝擊。

根據《韓國經濟新聞》報導，從南韓統計廳公布數據可以看到，8月份經過季節調整後的失業率，從7月份的4.0%降到了3.1%，失業人口數為85.8萬人，相較去年同期減少27.5萬人。其中，特別是在15歲至29歲年輕人方面，失業率就由7月份的10%降至7.2%。

以產業來細分，保健業及社會福利服務業的就業人口增加了17.4萬人；住宿及餐飲業的就業人口增加10.4萬人，增幅連續2個月突破10萬人；藝術、體育及休閒服務業的就業人口也增加了8.3萬人。不過，韓國製造業8月份的就業人口，卻反而減少了2.4萬人，減幅創下了2018年4月至今的最低點。

▲ 為提振國家經濟，南韓國會在8月2日通過了財政部所提出的 「5.83兆韓元追加預算案」。（示意圖／路透社）

就在失業率大幅下滑的同時，更多的人似乎選擇遠離就業市場，8月份的就業參與率，相較7月的63.3%，跌到了63.0%，減少了0.3個百分點。至於僱傭率方面，15歲至64歲人口的雇傭率在8月份達到67%，相比去年同期上升了0.5個百分點，

據了解，南韓國會在8月2日通過了財政部所提出的「5.83兆韓元追加預算案」，政府透過創造就業機會、替持續上漲的社福成本累積財源、提振國內消費等方式，來提升整體經濟成長的動力。