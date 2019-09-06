　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅克爾訪中發聲「保護香港人的權利、自由」：對話才能解決危機！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德國總理梅克爾（Angela Merkel）會晤中國國務院總理李克強。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國務院總理李克強（圖左）會面德國總理梅克爾（圖右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今（6）、明（7）兩日訪問中國，她今日上午抵達北京，會晤中國國務院總理李克強；外界關注她會如何回應香港局勢，她下午則在記者會表示，香港人民的權利與自由應該受到保護，且只有透過對話，才能找到解決危機的方法，同時還要避免暴力。

《美聯社》報導，梅克爾今日上午先會面李克強，稍晚將與中國國家主席習近平共進晚餐，她所面臨的挑戰是，如何在人權問題與德國最大貿易夥伴之一國家的經濟討論中取得平衡。

梅克爾在與李克強的聯合記者會表示，她在會談中提及，《香港基本法》所規定的權利、自由應該得到保障。她認為，政治上不涉及暴力的對話，才是解決問題的途徑。

報導指出，德國是中國去年最大的單一貿易夥伴，貿易總額達到2180億美元。長期以來，德國、中國一直保持友好關係，然而，前者抱怨後者的市場准入與科技政策後，雙方關係日益緊張。

李克強則告訴記者，德國企業在中國受到歡迎，由於雙方有信任的基礎，獲得批准也會相對容易。他補充，與梅克爾討論人工智能、自駕汽車、智慧財產權、減少出口控制等方面的合作。

美國總統川普利用關稅壓制中國，對此，梅克爾表示，美中貿易戰已影響德國企業，希望德中關係能成為捍衛多邊貿易關係的典範。據了解，她7日將前往武漢，替德國汽車供應商Webasto展開揭幕儀式，並於武漢大學發表演講。

率「商業大佬」訪中！梅克爾今日與李克強會面　聚焦「中德經貿關係」

梅克爾訪北京　德國官員：將關注香港局勢「說出批評」

ET快訊
男星身分證藏秘密　「Y」字頭連走路都有風
北車前飯店驚爆懸疑命案　男遭「雙手反綁＋頭套塑膠袋」陳屍客房
機長遲未現身航班大延誤　乘客自願開飛機…航空公司還准了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓核彈計畫進行中！　UN制裁委員會曝：寧邊濃縮鈾設施還在轉

紐約用「白色箱子」解決滿街鼠輩　每箱捕80隻死因：溺斃

習近平對南海仲裁案決不讓步　杜特蒂：除非開戰否則無解

台裔楊安澤接受「私訊」專訪…大展親民作風　直言：我比川普準備得還充分

日宮古島1.8萬戶停電！玲玲颱風明最近南韓　濟州慎防「紀錄性強風」

梅克爾訪中發聲「保護香港人的權利、自由」：對話才能解決危機！

研究：男人別跟女人吵　因為記性比你強　男人穩輸！　

香港示威壓力大！習近平拒談南海問題　杜特蒂曝：我知道他很煩躁

慧眼看天下／中美貿易戰投資避風港　學者:這3大工具最熱門

影／航班大亂！機師遲未現身…「專業乘客」自願頂替　乘客歡呼叫好

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

北韓核彈計畫進行中！　UN制裁委員會曝：寧邊濃縮鈾設施還在轉

紐約用「白色箱子」解決滿街鼠輩　每箱捕80隻死因：溺斃

習近平對南海仲裁案決不讓步　杜特蒂：除非開戰否則無解

台裔楊安澤接受「私訊」專訪…大展親民作風　直言：我比川普準備得還充分

日宮古島1.8萬戶停電！玲玲颱風明最近南韓　濟州慎防「紀錄性強風」

梅克爾訪中發聲「保護香港人的權利、自由」：對話才能解決危機！

研究：男人別跟女人吵　因為記性比你強　男人穩輸！　

香港示威壓力大！習近平拒談南海問題　杜特蒂曝：我知道他很煩躁

慧眼看天下／中美貿易戰投資避風港　學者:這3大工具最熱門

影／航班大亂！機師遲未現身…「專業乘客」自願頂替　乘客歡呼叫好

恐怖3m！通學巷道超窄…行人閃車躲牆柱　畫上紅線都順了

韓國瑜臨時改地點還稱「日人遲到25分鐘」　林昶佐：不要丟台灣的臉！

聯合勸募一日捐！用你的1天薪水　幫助弱勢朋友365天

9/9國民體育日！新北板橋14座運動場館、6處泳池免費使用

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

孩子有OX型腿！醫曝伴隨「6症狀」速就醫...一過關鍵年齡就不正常

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

奴才必看DIY寵物月餅　柴柴試吃「舔舌回味」：再一塊

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

主人撥「大叔啤酒肚」　貓皇一臉厭世：人家骨架大啦！

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

國際熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

尼斯湖水怪之謎　可能只是條巨鰻

颶風多利安1週內吹來2次古柯鹼..

「臉書約會」整合IG！「暗戀名..

機師遲未現身　「專業乘客」自願..

受夠家暴…她掐死老公再斬首「生..

米奇速食店亂竄「衝進油鍋」

他在飯店刷卡買啤酒　價錢竟21..

世界三大男高音多明哥爆性騷！至..

素食女控鄰烤肉　6千人想來她家..

對抗地球暖化　瑞典教授：吃人肉

德國警花在社群曬制服美照遭調查

更多熱門

相關新聞

美參院跨黨派推「香港人權法案」

美國國會下周開議，參議院民主黨少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）透過聲明表示，國會恢復工作後，民主黨參議員首要任務就是針對中國在香港的行為採取立法。事實上，先前參議員主要共和黨人也對香港局勢感到擔憂，顯現這個議題不分黨派，這項跨黨派提案則稱為《香港人權與民主法案》。

為何啃蘋果的女孩會成戴口罩衝鋒的義士？

募資上線1晚破200萬！銅鑼灣書店台灣重啟

梅克爾今日與李克強會面

示威者圍旺角警署　港警凌晨清場

關鍵字：

梅克爾香港李克強

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面