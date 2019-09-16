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郭台銘參選箭在弦上　柯文哲幫想口號「台灣重開機」

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記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨後，獨立參選2020總統箭在弦上。永齡基金會副執行長蔡沁瑜16日受訪時表示，今天上午與郭台銘開會時他仍沒有透露，「但副手人選他有定見了」。柯文哲16日被問及郭參選會送上什麼祝賀詞，他表示，「台灣重開機，這是我幫他想的口號」。

柯文哲16日出席失智月行銷記者會，受訪時談及郭台銘參選議題，柯文哲表示，沒有聽說郭台銘登記的消息，也沒看過郭的參選聲明，對於副手人選不曉得，被問是否癥結點是副手人選難產，柯表示「這我不知道，詳情細節我不曉得。」並透露最近沒有聊到「郭王配」。

至於外傳郭台銘不一定會選完，柯稱沒有辦法替他回答，「這個再講吧」，而郭台銘在等什麼，柯推稱「我怎麼會曉得，你要問他」。

不過，因為柯文哲沒有要選，郭台銘也未宣佈，導致沒有母雞帶小雞，讓地方基層無所適從。柯文哲認為，這都有可能，反正再怎麼拖也是拖到明天下午五點，柯坦言對於拉抬候選人「會比較辛苦一點」，不過通常是前提確定以後再來想下一步。

談到柯家軍幫忙連署，柯文哲表示，「確定要選我們就會幫忙」，其實時間也是蠻匆促，一般來講連署要2000個連署點，每個連署點要有負責人類似站長，還要訓練，沒有想像中的那麼簡單，所以一般真的要連署的早就開始了，要趕快確認2000個點的站長，還要訓練，表面上看起來有40幾天，但實際上真的不多。

至於郭台銘如果參選，會送上什麼祝賀的話？柯文哲則說，以前就講過了，「台灣重開機，這是我幫他想的口號」，送上祝賀詞簡單，通常是幕僚的事情，不是他的事情。

郭台銘若不選，自己會考慮參選嗎？柯文哲說，「問題是他最後一秒才說不選，我們要怎麼準備」，直言太倉促了，「天啊，我怎麼處理，我都還沒想好，我想想看、我想想看」。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

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