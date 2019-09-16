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「聽到惡魔的聲音」7年連殺3女　心魔殺手陳昆明兩度逃死

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圖、文／鏡週刊

「心中有個惡魔逼我殺人！」新北市男子陳昆明2003年殘殺一對年僅8歲及9歲的劉姓小姊妹，震驚社會，被稱為「心魔殺手」，但他因患有精神分裂症，僅遭輕判12年，之後幸運遇到特赦，服刑6年便提前出獄。

不料，隔年他竟刊登報紙分類廣告，佯稱要徵檳榔西施，再用球棒活活打死前來應徵、剛當媽媽的少婦。警方根據廣告上的電話，查出登記人就是陳男，再次將他逮捕，但最後陳男以幾乎一樣的理由獲判無期刑定讞。7年奪3命，恐怖心魔殺手至今仍烙印人心。

2003年4月，家住新北市板橋的8歲及9歲劉姓小姊妹，突然失蹤，家屬報案協尋，警方根據監視器畫面以及鄰居指證，找到涉案的22歲男子陳昆明時，已是3天後。陳第一時間否認涉案，隨後又供稱將小姊妹帶到華中橋下一處工寮，警方押著陳到工寮找人，陳才坦承殺人，並說：「二人都在水中了。

警方隨即動員大批人力沿著新店溪搜索，最後在一處沙丘上尋獲2名女童的遺體。女童的父母看到二具因泡水腫脹、難以辨認的屍體，差點昏倒，更讓他們無法接受的是，殺死女兒的竟是熟識的前員工！

小姊妹失蹤後，家屬四處張貼尋人啟事。（東森新聞提供）
小姊妹被帶到華中橋下的工寮（現已拆除）殺害，並棄屍新店溪中。

當年負責小姊妹命案現場採證，現為新北市警局鑑識中心股長的警官程志強，談到這起案件仍記憶猶新。他告訴本刊：「到達命案現場時，我們發現二名幼童的拖鞋，上面沾有血跡，還看到一塊沾染血跡及少許毛髮的磚頭，工寮內到處可見噴濺的斑斑血跡，當時我們就研判，二名幼童已遭遇不測。」

狠心殺害小姊妹的陳昆明被警方移送時，遭家屬揮拳教訓。（東森新聞提供）

最後他因患有精神分裂症，僅遭輕判12年，坐牢期間幸運遇到特赦，服刑6年便提前出獄。不料，隔年他竟設局再用球棒活活打死前來應徵、剛當媽媽的林姓少婦。

由於陳昆明犯案計畫縝密、手段凶殘、態度冷靜，不像一般的精神病患者，他雖一再辯稱：「因為林女看不起我們家從事資源回收業，所以心中便有一個聲音要我把林女殺了。」但一、二審法官不為所動，均判他死刑，不料更一審時，法官認定他仍有教化的可能，最後改判無期徒刑定讞。

最高法院曾針對陳昆明召開生死辯論庭，最終判處無期徒刑定讞。（翻攝畫面）
陳昆明殺害林姓少婦後，用棉被包裹屍體，再以鋁板覆蓋。（翻攝畫面）
當年林姓少婦遭陳昆明亂棒打死的現場，現已改成佛堂。

7年奪3命，心魔殺手陳昆明二度逃死，被害家屬雖然忿忿不平，但也只能無奈接受這樣的結果，只希望類似的悲劇不要再發生。

　


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