　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慶18歲生日…英少年吃炸雞漢堡「乳酪過敏亡」　家屬氣炸：店員說可以吃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國漢堡連鎖店拜倫（Byron）。（圖／翻攝自Facebook／Byron Hamburgers）

▲英國少年吃了漢堡店的漢堡後，過敏死亡。（圖／翻攝自Facebook／Byron Hamburgers）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國倫敦一名少年在速食店享用他的18歲生日大餐，明明事前有告訴店員他對乳製品過敏，沒想到吃完漢堡後，仍然引起過敏反應，並因此死亡。如今，法醫驗屍結果出爐。

綜合外媒報導，2017年，歐文凱里（Owen Carey）在漢堡連鎖店拜倫（Byron）慶祝他的18歲生日，點了炸雞漢堡當作生日大餐，並於當下告知工作人員，他對於乳製品過敏。

雖然炸雞漢堡塗有乳酪，不過店員卻告知歐文凱里這漢堡很適合他，讓歐文凱里安心的享用大餐，但卻在數分鐘後引發過敏反應，隨後死亡。法醫布里奧尼巴拉德（Briony Ballard）於13日在法庭上表示，「死者食用的食物中確實含有乳製品，導致嚴重過敏反應並死亡」。

歐文凱里的家人對此相當氣憤，要求政府改變餐廳對於過敏標籤的法律，「制定一個顧客與服務員口頭交流的政策是不夠的，一家繁忙吵雜的餐廳員工流動率很高，且顧客通常很年輕」，希望餐廳將菜單上的每一道菜都要標示清楚的過敏原資訊。

事實上，2016年一名少女娜塔莎（Natasha ednanan laperouse）也因為食用一個沒有標出芝麻成分的法國麵包而死亡。娜塔莎的父母同樣支持歐文凱里家人的意見，「我們聽到了歐文跟娜塔莎死亡的驚人相似之處，再次突顯了英國食品的信息不足」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
台灣首例！高雄旗山鴨場驗出H5N5禽流感　3583隻鴨全數撲
日大眼正妹「徵男人」每月還付11萬元　3.7萬網友暴動：已辭
凌晨學校墜樓自殺？陸24歲女師瞪大雙眼變形慘死　屍體脖子浮現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻送跳傘當結婚30年大禮　老公太嗨「半空翻白眼」錯過開傘…摔成肉餅！

無人機重創沙國煉油廠…宛如「珍珠港事件」　憂恐怖份子群起模仿

路透：澳國會、政黨遭駭客入侵「是中國出手」　怕得罪集體噤聲

2020年末完成！日宮古島建彈藥庫「備導彈、迫擊炮」　部署800人部隊

朴槿惠明接受肩部手術！時隔900天暫離看守所　至少需住院2個月

金正恩8月二度寄「非公開親筆信」？　韓媒：邀請川普訪問平壤

槍殺父親、脅持家人！美少年「假報警」亂給地址　員警擊斃28歲無辜男

沙國油廠估今天結束前恢復1/3產量　全面修復還要數周

通用汽車勞資談判僵局！4.9萬成員罷工　前總統力挺：這關乎尊嚴

沙國2煉油廠19處遭攻擊…位置集中西北部　美高官：是「兩伊」發動攻擊

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

人妻送跳傘當結婚30年大禮　老公太嗨「半空翻白眼」錯過開傘…摔成肉餅！

無人機重創沙國煉油廠…宛如「珍珠港事件」　憂恐怖份子群起模仿

路透：澳國會、政黨遭駭客入侵「是中國出手」　怕得罪集體噤聲

2020年末完成！日宮古島建彈藥庫「備導彈、迫擊炮」　部署800人部隊

朴槿惠明接受肩部手術！時隔900天暫離看守所　至少需住院2個月

金正恩8月二度寄「非公開親筆信」？　韓媒：邀請川普訪問平壤

槍殺父親、脅持家人！美少年「假報警」亂給地址　員警擊斃28歲無辜男

沙國油廠估今天結束前恢復1/3產量　全面修復還要數周

通用汽車勞資談判僵局！4.9萬成員罷工　前總統力挺：這關乎尊嚴

沙國2煉油廠19處遭攻擊…位置集中西北部　美高官：是「兩伊」發動攻擊

晶碩10月7日掛牌上市　競拍底價128.81元

市政場合韓粉高舉選舉旗幟「大進場」　跟著韓國瑜進區公所

她1期乳癌「打停經針」防惡化！3次療程...乳房、乳暈保住了

中職／下半季補賽確定　中信兄弟8天打7戰

日職／陳冠宇連5戰無失分　羅德終止對西武8連敗

情侶人行道上被撞飛！帥畫家當場斷氣　超正未婚妻「脖斷」苦撐1日慘死

拒當下流老人！人生下半場「以房養老」成趨勢

全民會長盃國際羽球賽16日登場　3千人參賽引進比分直播

影／投資達人妙喻：買股票像創業、買基金如進民營企業、投資ETF好比從事公職

Suzuki社長證實：大改款「隼」重機研發中！美規先推新年式墊檔

國際熱門新聞

人夫花1437元約國三女大戰7..

索國將驅逐台大使　外交代表團「..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

失蹤兒「死了」4個月突敲門找家..

頭皮切口用雙手擠　「一粒超完整..

16歲正妹腹痛送醫　8hrs後..

25張彩券買一組號碼　他爽領3..

沙國油廠遭攻擊！川普：釋出戰備..

女兒結婚當天　爸爸切斷瓦斯自爆

怪女徵狗想「壞壞」　最後跟主人..

女收銀員工作一半「走進樹叢生產..

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中..

主持人嗆楊安澤：把他送回台灣

更多熱門

相關新聞

凌晨驚見男子倒血泊　報警送醫不治

新北市三峽區16日凌晨3時許，有民眾在正義街139巷巷口前發現有一名男子倒臥血泊中，頭部外傷且疑似沒有氣息，嚇得趕緊報警求助。警消到達後，發現該男子已失去生命跡象，迅速送往醫院急救後仍傷重不治。警方到場採證，初步不排除有車禍可能，正調閱鄰近監視器，釐清案件發生原因。

2男慶祝出獄　搭訕熟女碎玻璃割臉

千名港人聚英駐港領事館「促英國採取行動」

11歲小妹大腿夾「假指甲膠水」皮膚灼傷成死皮

1.5億飛了！「18K金馬桶」遭竊

關鍵字：

英國倫敦漢堡過敏Byron乳製品死亡Owen Carey

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

人夫花1437元約國三女大戰7小時

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面