三峽凌晨街頭驚見男子倒臥血泊中　報警送醫仍不治

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區16日凌晨3時許，有民眾在正義街139巷巷口前發現有一名男子倒臥血泊中，頭部外傷且疑似沒有氣息，嚇得趕緊報警求助。警消到達後，發現該男子已失去生命跡象，迅速送往醫院急救後仍傷重不治。警方到場採證，初步不排除有車禍可能，正調閱鄰近監視器，釐清案件發生原因。

▲三峽正義街街頭凌晨有名男子被發現倒臥路邊，地面留下大量血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲鑑識人員到場進行採證。（圖／記者游宗樺攝）



據了解，死者為住在案發地點附近的58歲林姓男子，被民眾發現倒臥在正義街139巷巷口前，地面留有大片血跡，被警消送往恩主公醫院急救時已無呼吸心跳。林男頭部後側有撕裂傷、腿部有疑似骨折的情形，暫不排除林男是因車禍而受傷死亡。由於林男身上並無身分證件，警方利用其身上攜帶的手機聯繫到其妻子，通知家屬到醫院指認身份。

▲男子拖鞋拋飛至對街。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場拍照蒐證，發現林男拖鞋噴飛到對街，同時從林男的傷勢研判，不排除是林男在正義街邊行走時，遭到車輛衝撞導致重傷。警方已調閱事發地點附近的監視器畫面，找出林男確切的死亡原因。

▲男子被送往恩主公醫院急救仍宣告不治。（圖／記者游宗樺攝）



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