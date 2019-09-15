影／北京無視「聯合聲明」！千名港人聚英駐港領事館「促英國採取行動」

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》爭議風持續延燒，民間人權陣線聯盟（民陣）原先預定今（15）日發起遊行，卻遭警方發出反對通知書，隨後又上訴失敗進而取消。不過，網民今日中午仍發起集會，據悉，有超過千名市民在位於金鐘的英國駐香港總領事館外面，促請英國政府採取行動。

▲香港市民在英國駐香港總領事館前聚集。（圖／翻攝自臉書「Britons in Hong Kong」，下同）

臉書粉專「Britons in Hong Kong」13日PO文，號召市民們今（15）日到英國領事館進行請願行動，希望以在香港的英國國民的身分，敦促女王陛下政府關注香港的2大要求，「一是對中國無視《中英聯合聲明》採取行動，二是承認現時一國兩制已遭受破壞。」

綜合港媒報導，千名市民今中午12時在英國領事館外聚集，部分人市揮舞著英國國旗與港英旗，並且高喊「英國見」、「one country two systems is dead」（一國兩制已死）、「free Hong Kong」、「stand with Hong Kong」、「God save the Queen」等口號。

▲參與的市民促請英國政府採取行動。

此前，在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會於上個月26日落幕，當時成員國領導人發布聯合聲明，強調1984年簽訂的《中英聯合聲明》的確存在，且相當重要，並呼籲中國信守承諾，維持香港自治的自由。不過，大陸外交部發言人耿爽回應，「中方對此表示強烈不滿，七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事」。

據了解，近3個月以來，香港的《逃犯條例》爭議越演越烈，期間甚至更爆發多次警民衝突，讓一些港人對未來的安危感到不安，開始考慮移民海外。網民1日也曾發起「BNO平權集會」，聚集於英國駐港總領事館前，要求英國給予持有「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人完整的公民權利，其中還包括居英權。

由 Britons in Hong Kong 發佈於 2019年9月14日 星期六

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