1.5億飛了！川普用過的「18K金馬桶」在布倫海姆宮遭竊

▲18K金《美國》金馬桶價值500萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國警方14日表示，牛津郡（Oxfordshire）布倫海姆宮（Blenheim Palace）價值500萬美元（約新台幣1.54億元）的18K金馬桶，在當天稍早遭竊。由於金馬桶和一般馬桶一樣牽有管線，並固定在牆上及地板上，因此竊賊偷走金馬桶後，還造成淹水和破壞。

根據英國《每日郵報》（Daily mail）報導，由義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作的金馬桶，作品名為《美國》（America），當初是為了紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）打造，展出時曾吸引10萬人爭相排隊搶坐。美國總統川普在2017年原想向古根漢美術館借出梵谷畫作但被拒絕，後來接受該館出借的《美國》金馬桶，因此讓該作品聲名大噪。

▲布倫海姆宮（Blenheim Palace）遭竊賊闖入。（圖／翻攝自維基百科）

當地警方證實，金馬桶失竊2天前在布倫海姆宮一場藝術展上展出，目前已逮捕一名66歲男子，全案正在調查中。警方表示，竊賊在當晚一場派對上溜進展覽區，並在當地時間14日凌晨約4時50分離開現場，過程中無人受傷。

布倫海姆宮執行長海爾（Dominic Hare）接受BBC訪問時表示，金馬桶被偷帶給他們「極大的震驚」，「員工們馬上就意識到發生什麼事了，警方也在短時間內趕到現場。」海爾說這輩子從沒見到布倫海姆宮發生這種竊案，「這可能多少也反映了竊賊計畫的周詳程度」。過去24小時內帶來的「醜聞」也讓他考慮可能需要增加宮內的保全系統。

至於藝術家卡特蘭對這件事的反應，海爾則回答當天上午6時左右已經聯繫上卡特蘭，以及藝術基金會和相關人員，「他們給了我們很大的支持」。

布倫海姆宮是英國最龐大的建築之一，在1705年至1722年間建造而成，為英國唯一一個非宗教卻擁有「宮」的稱呼的鄉村官邸。英國著名前首相邱吉爾（Winston Churchill）作為宮殿主人後裔，也在宮內出生。布倫海姆宮常被稱作「邱吉爾莊園」。

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