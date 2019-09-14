影／手寫「老母豬」…韓粉貼7郵票寄中秋佳禮！嗆韓里長公布全文：送偵查隊了

記者莊智勝／高雄報導

高雄市三民區正興里里長沈秀玲過去多次摃上市長韓國瑜，還因此收到韓粉的「辱罵明信片」；此次中秋佳節，沈秀玲13日上午再PO出來自台北市鋼鐵韓粉寄來、貼滿7張郵票的辱罵信，內容寫滿不堪入目的貶低性言語，指名道姓謾罵「你是醜八怪、老母豬，真是X你娘！」

▲正興里里長沈秀玲收到韓粉手寫謾罵信。（圖／翻攝沈秀玲臉書）

沈秀玲在臉書曝光這封韓粉辱罵信全文，開頭還稱「沈秀玲里長」，接著開始謾罵攻擊，「你是醜八怪、你是老母豬、你非常不要臉，真是X你娘的臭XX，你是王八蛋、你是垃圾，民進黨就是共匪，執政無法度，只會爭功諉過！」文末還不忘讚揚韓國瑜在高雄清水溝的好政績，接著再稱民進黨是「最邪惡、最卑鄙的政黨！」沈秀玲收到信後，還不忘向該名韓粉表示謝意，「感謝獻給秀玲之中秋佳禮！」

過去沈秀玲多次與韓國瑜隔空交火，8月28日韓國瑜出席資深里長表揚大會，沈秀玲上台領獎時卻突然將外套啦下，露出寫著「苦民所苦？睡到中午」字條，一躍登上媒體版面，但也因此遭到韓粉爭相攻擊。沈秀玲4日曾表示，近日韓粉透過打電話、寄信、或是到臉書謾罵攻擊，讓她一共對56名民眾提告，甚至就連她在作筆錄時，還接到韓粉打來的謾罵電話；此次中秋節再度收到韓粉手寫信，沈秀玲也表示，「已經將信送到偵查隊囉！」

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▼沈秀玲因多次摃上韓國瑜而遭到韓粉攻擊。（圖／記者洪靖宜攝）