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已婚男騙愛空姐「交往產1子」！婆婆力挺小三：要就離婚，不然就接受

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲已婚男騙空姐單身交往產子，遭元配控告，判賠120萬元。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／彰化報導

已婚有小孩的陳姓男子認識國中同校的陳姓空姐，竟刻意另開臉書帳號，隱瞞已有配偶事實，還與陳女交往並產下1子。婆婆喜獲金孫，竟力挺小三跟元配說「要就離婚、不然就接受」！元配事後怒告2人通姦，並求償120萬元，陳姓空姐獲檢方不起訴。而陳男則難逃法網，除遭依通姦罪判2月確定外，彰化地院也判陳男需賠償妻子120萬元，全案可上訴。

判決書指出，在彰化從事營造業的陳姓男子，與廖姓妻子結婚至今將近10年，並生有1名女兒。但陳男在2016年間認識國中同校同學、擔任空服員的陳姓女子後，竟主動追求獻殷勤，還刻意隱瞞已婚身分，新創臉書帳號與陳女互動，避免遭元配發現。

2人交往後，還到北市知名汽車旅館開房間嘿咻，陳女遂於同年聖誕夜產下1子；而廖姓元配直到2017年4月，偶然間從親友那聽聞丈夫竟然在外有小孩，2人姦情這才終於曝光，氣得元配怒告2人妨害家庭。彰化地檢署偵結認為，陳姓女子確實是遭陳男刻意隱瞞已婚身分，才與對方交往生子，做出不起訴處分；而負心的陳男遭起訴後，法院依通姦罪判他2月徒刑定讞。

判決出爐後，廖女疑似不死心，再對陳男及陳女提出民事損害賠償之訴，求償120萬元；她指稱，得知丈夫在外偷情後，她帶女兒離開婆家但還沒離婚，陳女竟在2018年過年時帶兒子去住陳男家，還在夫妻倆臥房內擺放嬰兒用品及3人合照，懷疑他們已同居。另外，喜獲金孫的婆婆對此態度也相當不以為然，當時還跟廖女說，他們倆（指陳男與陳女）早就在一起、現在也一起，「你要就離婚，不然就接受他們在一起的事實」，證實陳女母子已住進陳家，認為配偶權遭侵害，向2人請求連帶賠償。

陳女在法庭上說，她無意介入別人婚姻，交往時遭陳男刻意隱瞞已婚身分。得知陳男已婚後，已表明要他斷絕關係。因為過年時陳男的父母想看孫子，才短暫帶兒子回去，並未與陳男同居，並出示她與陳家2老的LINE對話記錄。

法官檢視對話記錄，確認陳母一再拜託陳女將兒子帶回家過年，陳女雖拒絕指稱不想再與陳男有牽扯，但陳母仍說「陳媽媽不會讓你為難，有什麼問題陳爸爸、陳媽媽會處理」，陳女與陳男交往涉相姦並無過失，也無法證明她仍與陳男同居，因此只判陳男應賠妻子120萬元。

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