64歲凍齡美魔女高衩泳衣辣翻！站女兒旁宛如姊妹　每天喝「生薑檸檬水」

▲身材保持相當好的辣媽安吉拉。（圖／翻攝自angelapaulIG）

實習記者任珈萱／綜合報導

英格蘭布拉德福德（Bradford）64歲的凍齡辣媽安吉拉（Angela Paul），在30歲的時後被診斷出有「狼瘡」，她為了過更健康的生活，不菸也不酒，保持運動，也因為這些良好的生活習慣，讓她看起來如此年輕；站在34歲的女兒旁邊，宛如姐妹。

綜合外媒報導，安吉拉現居美國加州，她在20歲時，開始經常感覺身體無力，一直到快30歲時，才被診斷出有狼瘡，於是她便開始注意自己的生活習慣，除了均衡飲食外，更保持運動的習慣，所以在沒始使用藥物治療的狀況下，成功減緩了自己的症狀。

據報導，安吉拉為了讓自己的身體更健康，從20歲開始就不菸不酒，如果真的要喝酒，通常都會選擇伏特加，因為糖分較少。每天早上起床時，她會先喝加了生薑的檸檬水，中午前只喝一杯咖啡，每天也都會吃一顆酪梨，只吃魚肉不吃牛禽肉類，用少量多餐的方式幫助消化。

安吉拉也表示，她不相信極端的整容方式，只用健康的生活方式來維持體態，平時她很注重保養，會透過做臉部瑜珈來讓肌膚更緊實。她也鼓勵女性接受「變老」的事實，要努力的是怎麼透過生活習慣延緩變老，所以不要跟別人或年輕時的自己做比較，要愛每個階段的自己。

安吉拉常在社群網站上分享自己的美照，也常收到男網友的讚美，但同時也引來不少女網友批評她，不過她依然堅持做自己，大方分享凍齡秘訣，還出過兩本抗老書籍。

▼儘管安吉拉已64歲，仍保有年輕外貌，站在34歲的女兒旁邊，看起來宛如姊妹。