6歲罹病！他躺「鐵桶」生活67年…靠驚人毅力成為律師

實習記者任珈萱/綜合報導

美國70多歲男子保羅(Paul Alexander),已經在「鐵桶」裡住了長達67年的時間,全身都被機器覆蓋,只剩頭部露在外面。但這樣的生活並沒有限制了他的學習,保羅靠著驚人的毅力,到法學院上課學習,並成為一名律師。

綜合外媒報導,保羅全身上下都被這「黃色鐵桶」覆蓋著,6歲那年發現罹患小兒麻痺,當時只能靠著俗稱「鐵肺」這超大型的醫學設備活命,藉著鐵桶內的氣壓變化使肺部自主呼吸。雖然保羅肺部受損、頸部癱瘓,但仍不能阻止他想要學習的想法,他比別人更努力求學,曾拿到第2名的成績,還上了大學,取得法學學位,成為一名律師。

