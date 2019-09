美國新一輪減稅2020年中公布！瞄準中產階級　川普拚連任利器

▲ 白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)。(圖/路透)

繼美國總統川普12日透露2020年將推出減稅計畫後,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)13日表示,「減稅2.0」計畫將在年中公布,時間點落在總統暨國會大選舉行之前。外界認為,減稅將會是川普尋求連任的利器之一。

路透社引述庫德洛的說法指出,新一輪減稅計畫旨在大幅降低中產階級的稅款負擔,將會進一步聽取國會、政府、外界人士的想法,強調這絕對不是針對經濟衰退所提出的措施(This is not a recession measure at all)。

只不過,庫德洛並未具體說明計畫實施的細節,也沒有提到減稅幅度有多大,僅提到減稅計畫推出時間可能落在「明年年中某個時間點」,也就是11月總統大選之前。

事實上,川普2017年上任後,同年年底就推出美國30年來規模最大的稅改法案,企業稅從35%降至21%,個人所得稅級距稅率調整,最高稅率調降至37%。但這引來民主黨人的強烈批評,因為稅改方案的最大受益者是富人,直呼這是「劫貧濟富」。

談及新一輪的減稅計畫,共和黨籍國會眾議員凱文布蘭迪(Kevin Brady)勾勒出3大主要目標,分別是永久化現有減稅政策、擴大中產階級減稅範圍及創造更多的就業機會。

