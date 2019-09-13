黃暐瀚「天下調查沒問題」激怒韓粉！朱學恒引古詩：墮河公死，能耐公何

▲黃暐瀚。（圖／翻攝自黃暐瀚Youtube直播）



記者邱茀濱／綜合報導

《天下雜誌》發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，韓國瑜滿意度在22縣市中吊車尾，引發韓粉不滿。然而，資深媒體人黃暐瀚說經過他一個晚上的調查後，認為民調為真，但還是被韓粉攻擊。對此，宅神朱學恒12日在臉書上引用古樂府詩，他說「公無渡河，公竟渡河！墮河公死，能耐公何」來暗諷黃暐瀚執迷不悟，苦勸不聽。

《天下雜誌》發布的民調顯示，在22縣市中，韓國瑜滿意度是最後一名，被韓粉不斷砲轟用2018年市政滿意度還冠用在韓國瑜身上，黃暐瀚對此表示調查結果是沒有問題。他說天下的民調，分兩為份，一份問「城市」，一份問「首長」。韓國瑜的墊底跟陳菊、許立明沒有關係。

但黃暐瀚此舉卻惹怒韓粉，韓粉痛批「暐瀚哥，你變了嗎」？「暐瀚哥，你講什麼，我聽不太懂～」還有網友直接開罵：「我很確定黃暐瀚收錢了，退訂，不再看你的節目」。黃暐瀚則回應指出，「言我所信，無所畏懼。」

然而，朱學恒12日在臉書上先以「韓粉出征，敵我不分；殺盡忠良，只留奸佞」去感嘆韓粉的失控行為，再以「公無渡河，公竟渡河！墮河公死，能耐公何」來暗諷黃暐瀚身罹險境，卻執迷不悟，苦勸不聽，並警告對方再不納諫將有嚴重的危險。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

