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彰化警察涉插乾股按摩店手法曝光　議員賴清美：去年早就知道

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▲▲彰化縣議員賴清美爆料po文，劉員的違法行為去年就知道。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）

▲彰化縣議員賴清美爆料po文，劉員的違法行為去年就知道。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

和美警分局大霞派出所25年資歷劉姓巡佐違法投資泰式按摩店被檢調約談，縣議員賴清美上午也在臉書爆料po文，「去年就給機會了，就是不知悔改⋯」，據賴清美表示，這是她在2017年受理離婚的越南妹要找工作的陳情案件中，早知劉姓巡佐「投資」手法就是利用越南同鄉人來欺壓外配，再從中取得經營權。

▲劉員（穿黑衣者）疑似與越南妹喬事。（圖／縣議員賴清美提供）

▲劉員（穿黑衣者）疑似與越南妹喬事。（圖／縣議員賴清美提供）

賴清美說，在2017年有受理過1名越南女子的陳情案，該名越南妹因為離婚，1人隻身在台灣找工作不容易，練就按摩的好手藝，想與越南同鄉一起合開店，沒想到才剛裝潢好，就出現也是越南同鄉的人前來開罵「安檢不合格或是不合法」等等，雙方約到附近的快炒店談判，劉員就坐在店內，看他們雙方開罵，原來最大的黑幕，就是希望按摩店無法經營，再便宜頂讓，劉員為其中最大的受利者，也公布了當天喬事的圖片畫面。

▲彰化縣議員賴清美爆料po文，劉員的違法行為去年就知道。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）

賴清美說，她去年還因為這起陳情案件後，原本要在議會提出質詢，也曾告知當時的分局長，但想到員警工作辛勞，也想給對方一個改過的機會，便打消念頭取消質詢，上午得知劉員發生此事，也為劉員的行為大嘆「真是不知悔改」。

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關鍵字：泰式按摩店,涉貪,和美,巡佐

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