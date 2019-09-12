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賣場被調包「低價購入」高價工具袋　業者報警查詐欺男

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▲桃園市一名男子上月底在桃園區某賣場，將低價工具袋套入高價工具袋結帳，業者發現後報警查辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名男子上月底在桃園區某賣場，將低價工具袋包套在高價工具袋外結帳，業者發現後報警查辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子上月底在桃園區某家水電材料行賣場選購商品時，趁店員不注意時，將低價工具袋包套在高價工具袋外結帳，業者發現後透過監視器查出男子涉嫌詐欺，怒而報警查辦，桃園警分局查出男子身分後，通知男子到案說明，將依詐欺罪嫌函送法辦。

警方查出，上月29日下午，一名年約30歲身穿黑衣T恤男子，在桃園區莊敬路一家水電材料行購物，將原價840元的工具袋以較低價420元的工具包塑膠袋包套在外，然後到櫃檯結帳後從容離去。

店家事後盤點發現，工具袋外包裝塑膠袋被調包，經調閱監視器查出，黑衣男子將高價的工具袋以低價塑膠袋包套在外，甚至還在工具袋裡放入價值價值200至300元的電鑽頭想偷渡出去，店員察覺條碼與商品對不上來，男子後來雖然付原價購買，但沒有將工具袋裡頭電鑽頭拿出來結帳。

警方指出，黑衣男子將商品外包裝塑膠袋高低價相互調包，用較低價錢購買高價工具袋，已涉及詐欺罪嫌，因店家已吃過多次虧，這次決定不再隱忍因此報案處理，警方已通知男子到案說明以釐清案情，將以詐欺罪嫌函送法辦。

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