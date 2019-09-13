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「想進一步要8萬元」色男沒錢付…醉女賞他3巴掌+控強吻指侵

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▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲桃園市湯姓男子去年6月間被指控強吻與指侵酒醉女子，事後遭女子提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市湯姓男子去年6月間在中壢區某酒吧飲酒，見一名女子（化名小雪）酒醉欲離去乃開車尾隨，後佯稱要送小雪返家卻在車上強吻、指侵得逞。小雪事後提告強制猥褻，湯則辯稱是對方主動坐上自己腿上還貼近臉頰說，「如果要再進一步，要8萬元」，但他沒這麼多現金還被小雪打了3巴掌，檢方以小雪指控證詞有瑕疵，並無其他積極證據，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，31歲湯男遭小雪指控，去年6月1日凌晨4時許在中壢區某酒吧飲酒後，她搭計程車回家，湯開車尾隨在後，趁她下車時上前搭訕，佯稱要開車載她回家，她上車坐在副駕駛座後就被湯載到人煙稀少處，湯停在路邊對她強吻與撫摸大腿，還以手指性侵得逞，事後小雪指控湯強制猥褻。

湯在偵訊時喊冤否認犯行，辯稱當時小雪喝醉了，他幫忙付計程車錢，小雪當時還是清醒狀態，後來小雪跨坐到他身上，彼此親吻與撫摸，她還貼近臉頰說「如果要再進一步，要8萬元」，他說身上沒這麼多現金並請她坐回去，小雪就打了他3個耳光，當時已經天亮，車外已有人在運動，小雪罵他「沒錢還敢來、不要碰我」等語，最後才載她回家。

小雪在檢方偵訊指稱，案發時已酒醉，卻仍有辦法連續撥打2通電話找計程車，也坦承曾對湯說「要8萬元」是為了嚇退他，湯拿下手錶要送她，自己拒絕後，湯才載她回家。

檢方認為，本案因小雪與2名證人陳述內容有出入且有瑕疵，缺乏客觀證據顯示小雪案發時的情緒狀態，以及是否酒醉等，此外，小雪提出醫院驗傷診斷書也未發現其下體與身上有明顯傷痕，難以佐證湯是否趁她酒醉以強暴、脅迫或違反意願對其猥褻或性交行為，因此在無積極證據下，偵結湯男因罪嫌不足予以不起訴處分。

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