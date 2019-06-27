警界大地震！巡佐「強插按摩店乾股」臨檢騷擾　女老闆崩潰：被欺負了

記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化和美警分局大霞派出所一名劉姓巡佐被爆出醜聞，他被指控以插乾股為由對理容院施壓，對方若不合作就臨檢到做不下去，進而併吞。目前劉警已被移送，而他的長官也被調離，引起彰化警界的「大地震」。

一名按摩店業者小芬向縣議員賴清美投訴，她來台灣為了謀生，便在彰化開啟按摩店，找來越南同鄉的女子當員工，沒想到事業剛步上軌道，另名越配就上門嗆聲，說她店內許多安檢不合格，並約到快炒店談判，這才見到幕後主使的劉姓巡佐。

▲按摩業者被員警脅迫。（圖／東森新聞）



▲劉員（穿黑衣者）疑似與越南妹喬事。（圖／縣議員賴清美提供）



「那個警察跟我認識的小姐在吃飯…」，小芬說，劉警對她說，「妳的店不想開了，我不讓妳開」；另外，她也聽說，劉警等人想把周圍的美容院、按摩店一間一間使用相同手法插乾股，若對方不從就臨檢干擾再併吞，「感覺被欺負，就很討厭他」，還一度想把店收掉頂讓。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，目前已執行搜索、傳喚及拘提，相關證人及嫌疑人也接受詢問，但案情仍在調查當中，相關案情不便透露。此外，劉員拒絕夜間偵訊，將於27日白天繼續詢問、決定使否聲押。

彰化縣警局高層對此非常憤怒，開會後決定採取連坐處分，將美警分局第一組組長、大霞所長2人降調離主管職，至於劉員涉犯貪污（汙）治罪條例，最重可能給予2大過免職處分。