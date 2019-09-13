為上廁所順序爭執！受刑人互毆雙雙掛彩　「巴頭男」怒告殺人未遂

▲在桃園監獄服刑的廖姓與林姓受刑人因上廁所起爭執，雙方互毆都掛彩，廖男提告林殺人未遂與傷害。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

因案在桃園監獄服刑中的廖姓與林姓男子同為室友，今年5月間上午，廖男因為上廁所順序問題對林心生不滿，徒手毆打林頭部等處，雙方相互毆打，經管理員制止才平息。但雙方都受傷掛彩，事後廖對林提出殺人未遂、傷害告訴，檢方以廖先出手毆打林，係不法侵害甚為明確，林則屬正當防衛，偵結予以不起訴處分。

檢方指出，49歲的林姓男子因案在桃園監獄療養中心服刑，與廖姓男子為室友關係，今年5月8日上午8時許，廖因上廁所順序等問題對林不滿，突然徒手毆打林，導致林頭部有外傷與輕微腦震盪、右腳擦傷、口腔內擦傷與牙齒斷裂等傷害，林被毆打後也還手，導致廖右額頭、胸部有挫傷與擦傷等傷害，雙方互毆經管理員制止後才平息，但廖事後提告，認為林涉嫌殺人未遂與傷害罪嫌。

林在偵訊時否認有任何殺人未遂與傷害等犯行，辯稱案發時並未與廖發生爭執，是廖早上吃完藥後突然襲擊他的頭部，他左手抱住廖，右手向外高舉，沒有還手情況；檢方勘驗現場監視畫面，係廖先為傷害之行為，林已出現頭部等處外傷，基於阻止廖繼續侵害行為，應構成正當防衛，故其行為不罰，偵結予以不起訴處分。

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