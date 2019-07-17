危險！桃市府高樓外牆磁磚掉落　洽公不要走後門

▲桃市府後棟發生高樓外牆磁磚掉落。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府大樓後棟建築，17日發生13樓外牆磁磚掉落意外，幸發生時間在凌晨，沒有員工上班與洽公民眾，無意外情事；不過，從高樓掉落的磁磚撞擊地面，造成路面嚴重擦痕，市府已緊急在周圍拉起封鎖線並派員檢修，籲請近日前往洽公民眾，不要走後門，一定要走正門，以保安全。

市府指出，行政大樓的後棟建築，在1994年興建完成後啟用至今已25年，因

後棟大樓屬於鋼骨結構，鋼骨和二丁掛之間有二次構件，而部分二丁掛掉落，主要原因是大樓外牆構件長年遭雨水滲入鏽蝕，過去因曾發生磁磚崩落，市府也為此在1樓人行道，架設遮蔽廊道，避免掉落時發生砸人事件，研判可能是近日氣溫接連飆高，而發生大面積磁磚崩落！

▲市府緊急在周圍拉起封鎖線並派員檢修。（圖／記者楊淑媛攝）

針對近年來，多次發生市府後棟大樓外牆磁磚崩落，市府目前已完成規畫設計整修，總工程費用約新台幣3億元，市府計畫編列1.2億元，剩餘經費將爭取中央補助，期盼一勞永逸解決問題。

不過，對於市府要花3億元整修大樓外牆並拉皮，2018年12月市議員進行該筆預算審查時，曾引發市議員質疑僅整修大樓外牆並拉皮，即需花費3億元太誇張，認為已經可以買棟大樓。