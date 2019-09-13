蘆葦啟智中心中秋烤肉　台南市肉品市場溫韾加菜

▲台南市肉品市場陳豐榮總經理，特別到場捐贈30斤烤肉片，為蘆葦啟智中心的院生們加菜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

每當中秋節來臨，許多民眾總會與家人或三五好友一起烤肉度過中秋佳節，今年蘆葦啟智中心用心舉辦烤肉活動，讓院生及家人一起體驗烤肉的樂趣，在市長黃偉哲夫人劉育菁老師媒合下，台南市肉品市場陳豐榮總經理，特別到場捐贈30斤烤肉片，為蘆葦啟智中心的院生們加菜。

蘆葦啟智中心李之琳主任代表院生回贈感謝狀，除烤肉活動外還安排柚子傳情團康活動，讓院生及家人們留下一個難忘的回憶。

肉品市場陳豐榮總經理表示，身心障礙機構的院生們受限生活功能，無法隨心所欲的進行自己想要做的事，中秋節家家戶戶都在烤肉，院生們一定也想要親自體驗，當從市長夫人口中得知蘆葦啟智中心要為院生辦烤肉活動時，便決定捐贈烤肉片為院生加菜，想到院生們吃到香噴噴的烤肉片時，內心也替他們感到開心與滿足。陳豐榮總經理說在黃偉哲市長大力支持下，市府團隊皆盡心協助弱勢民眾，未來肉品市場也會持續響應投入關懷弱勢的行列。

市長夫人劉育菁表示，今年台南市肉品市場力求多角化經營，在積極創新與衝業績之餘，不忘關懷社會中弱勢團體，相繼捐出白米及肉片等物資，劉育菁說黃偉哲市長上任時即以「做的更好，過的更好」為施政之理念，市長也最關注弱勢民眾的照顧議題，但政府力量有限，民間資源無窮，希望透過公私合作，可以發揮最大的效果，也期待藉此拋磚引玉，鼓勵各界加入社會關懷的行列。

社會局指出，蘆葦啟智中心創立於1996年，服務對象含成人身心障礙者及發展遲緩兒童，服務項目含日間照顧服務、職業訓練與就業輔導等。近年也積極配合市府大力推展身心障礙者社區式服務政策，在新市區設置3戶社區居住，培養智青能獨立生活，另也在永康區及新化區設有社區作業設施(簡稱小作所)，提供身障者多元服務。