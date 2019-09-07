丈夫偷情小三判刑卻藕斷絲連　兒童房翻雲覆雨遭元配全都錄

小三通姦判刑竟還與對方藕斷絲連，在兒童房翻雲覆雨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

女子小涵（化名）6年前就與陳姓有婦之夫到摩鐵偷情，拍下性愛影片留念，她竟還長期騷擾陳男元配，遭依妨害家庭判刑2月。小涵、陳男卻未潔身自愛，竟仍藕斷絲連，2人去年竟利用元配不在家，在兒童房翻雲覆雨，卻不知早已遭元配設下針孔攝影機全都錄。法官認為小涵不知悔改，重判4月，民事部分判賠15萬元，不得再上訴。

判決書指出，離婚獨自帶小孩的小涵，2011年因為工作認識已婚有小孩的陳姓男子，兩人互動頻繁，進而在2013年6月到汽車旅館偷情，還拍下2人性愛影片。陳妻事後頻遭不明電話騷擾，2年後發現影片後，怒告2人妨害家庭，也才確認是遭小三騷擾。法官從影片發現,2人過程中都曾有注視鏡頭，明顯知情。但陳妻在丈夫央求下，以小孩為重決定原諒撤告，法官判小涵2月徒刑定讞。

小涵與陳男卻未以此警惕自己，2人竟藕斷絲連。2018年初，陳妻發現兒童房有不明血跡，且東西都有被動過，她懷疑兩人又在偷情，化驗血跡果然猜中。她利用陳男去香港出差，實則與小涵去偷情，偷偷在兒童房冷氣孔下裝針孔攝影機，果然幾天後，陳男又帶小涵到兒童房偷情，過程全都錄，元配怒告。

陳男看到影片只好承認，小涵則矢口否認，辯稱當天在公司上班、還與同事去查勘現場。

台中高分院法官勘驗光碟，影片內女主角瘦小女性，過程中女子一度中斷聽電話，女子眼睛、鼻子、嘴巴輪廓與被告「酷似」，陳男則坦承就是他們2人。法官加重判她4月徒刑，審酌小涵還有未成年小孩需撫養，且收入不高，民事判賠15萬元。

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