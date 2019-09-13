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13歲少年「BMI99.6」肥到死　媽每天逼吃2份早餐...住院了還狂餵

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▲妥善的處理肥胖音子，肥胖的問題才能真的解決。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

▲13歲的照片因為肥胖而無法進行心臟移植手術，最終不幸逝世。（示意圖／取自Shutterstock）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國一名13歲的少年因肥胖致死！因為他的媽媽瘋狂餵食他高卡路里食物，還會讓他吃兩份高熱量早餐。他在2015年2月住院，被院方發現有擴張性心肌病、血栓、病態肥胖病史，然而，他卻因為體重的緣故，無法進行心臟手術，並在同年4月去世。

據英國《曼徹斯特晚報》（Manchester Evening News）報導，這名少年在3歲時，體重就已經超過30公斤，BMI指數高達99.6。在他上學期間，母親會讓他在午餐前吃超過2000卡路里的食物，其中也包括「用高熱量外賣當第二頓早餐」。

少年的母親表示，他的孩子都沒有減肥，而且非常懶惰，又不喜歡上體育課，她甚至還用「甜甜圈」來描述自己的兒子。不過，校方透露，這位少年「陽光且友好」，且少年還會請他們不要告訴他的母親自己正在運動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

2014年12月時，少年至醫院詢問關於頭皮的問題，也表明了對關節疼痛的擔憂，並想了解是否與體重有關，不過本應回診的他最後卻未赴約，且情況變得越漸嚴重。他一直到了2015年2月才再次入院，同時被診斷出患有擴張性心肌病、血栓及長期病態肥胖病史，健康狀況更惡化。

在少年的住院期間，他的母親不但用激動的態度來對待他，還又帶了一大堆高熱量的食物給他吃，且對醫護人員咄咄逼人。這位少年的肥胖使他的病況更惡化，還被評估為「不適合進行心臟移植」，可說是病入膏肓，最後在2015年4月時不幸離世。雖然目前檢警已對少年的母親進行刑事調查，但未採取任何法律行動。

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