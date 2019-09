驚險！2架F-15「忘交接」高速疾飛　險撞上2名跳傘員

實習記者曾筠淇/綜合報導

英國有2位跳傘運動員以每小時120英里(約193公里)的速度降落時,正巧有2架F-15鷹式戰鬥機(F-15 Eagle)以每小時350英里(563公里)速度飛了過來,雙方只差一點就撞上,幸好最後都安全無事。

據英國《太陽報》報導,英國空難調查委員會(UK Airprox Board)的一份報告指出,在今(2019)年4月17日時,2名跳傘運動員自英國劍橋(Cambridgeshire)的查特里斯(Chatteris)機場搭機,以約120英里的時速自由落下時,2架F-15鷹式戰鬥機則從美國空軍第48戰鬥機聯隊駐紮的皇家空軍基地(RAF Lakenheath)起飛,雙方差點相撞。

▲F-15鷹式戰鬥機。示意圖,非本文當事飛機。(圖/翻攝自美國波音公司官網)

F-15鷹式戰鬥機的最高時速可達1600英里(約2575公里),當天則是以每小時350英里的速度行駛,不過這個速度若撞上跳傘運動員,仍足以致命。當時,雖然其中一位跳傘運動員的頭盔上有Go-Pro鏡頭,可以看見戰鬥機從下方通過,但事實上,他們在自由落體時,並無法控制自己的速度與方向,所以就算及早發現也難以避免,最多僅能打開降落傘以減緩下降速度。

►我該答應女友嗎?



報告指出,英國航空公司(The UK Airprox Board)董事會表示,英國皇家空軍每天早上都會確認當天機場是否有做其它使用,但4月17日當早,飛行員並不知道有運動員會進行跳傘,因此便讓F-15鷹式戰鬥機起飛了。他們還補充道,萊西肯斯(Lakenheath)的空中交通管制員「因為太過繁忙而未完成交接」,因此沒有提醒飛行員,這是「不幸的」。

不過,幸好最後2架F-15鷹式戰鬥機並未撞到這2位跳傘運動員。第48戰鬥機聯隊的指揮官Col Will Marshall則表示,英國領空非常複雜、擁擠,但「機組人員及天空的安全都是我們的首要任務,我們將藉由此事來加強空中交通管制員及機組人員對細節的關注與重視。」

Two skydivers in near miss with F15 fighter jets travelling at 350mph over UK, report reveals. https://t.co/Ef4LZkjwVf pic.twitter.com/3ObcUB18Ok