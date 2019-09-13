離終點線只差5m！對手突軟腳倒地...綠衣男放棄衝終點回頭救援

實習記者賴韻如／綜合報導

無私的運動家精神！泰國曼谷近日一場10K馬拉松賽事中，上演了令人感動的一幕，一名跑者在終點線前5公尺的地方突然軟腳倒地，而前方另一名跑者見狀後立刻折返，放棄追求自己的成績，攙扶著他一起走到終點。

據《每日郵報》報導，這部影片由現場22歲的女觀眾拉莉塔（Lalita Photchimphlee）所拍攝，影片中可以看到，當時一名身穿白衣的跑者在快要抵達終點線時，突然出現「馬拉松撞牆」（marathon bonk）的現象，立刻癱軟倒地，他試圖繼續完成比賽，卻還是站不起來，當時其他跑者也直接越過他，並未提供任何協助。

▲▼綠衣男見對手軟腳倒地後立刻折返攙扶。（圖／翻攝自Facebook／Runner`s journey）



然而，這時一名身穿綠色上衣的跑者也準備衝過終點線，但他看見這名受傷跑者後，毫不猶豫地放棄完成自己的成績，選擇折返協助，即便自己只差短短的5公尺便能完成比賽。當時不少已經完成賽事的跑者以及工作人員見狀後也隨即上前，大家一起攙扶著白衣跑者越過終點線。

▲其他選手見狀後也上前協助。（圖／翻攝自Facebook／Runner`s journey）



拉莉塔表示，當時她意外拍到這一幕時覺得非常感動，「馬拉松撞牆就像抽筋現象，只是持續時間比抽筋還要更常，且感覺更糟，任何跑者都有可能發生這種狀況，無論他們有多強壯。」她說，「當時那位綠衣跑者只差幾步就要抵達終點，但他卻毫不猶豫地選擇折返提供協助，儘管知道這樣會拖延自己的成績，他的舉動真是令我尊敬。」



►我沒有遲到，是時間遲到了！

