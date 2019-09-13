「罷免書上面我簽字」！韓國瑜中秋節開直播：接受高雄市民的裁判

記者柯振中／高雄報導

高雄市長韓國瑜在中秋節這天表示，自己提出的「台灣安全，人民有錢」，是台灣民眾心中最深沉的願望，主要是台灣有吃、住的安全，有乾淨的社會，才能讓民眾「安居、樂業」；這8個月以來，高雄所有局處長都做到「爆肝」了，但還是有人不停「潑糞」，讓他相當憤怒，「我韓國瑜就在我本人罷免韓國瑜的罷免書上，我自己簽字，接受高雄市民公平的裁判。」

▲韓國瑜中秋節直播回應許多問題。（圖／翻攝自韓國瑜直播）



韓國瑜表示，中秋節就是要吃文旦，台灣有3個地方文旦相當有名，分別是台南、斗六與鶴岡，希望民眾可以多買、多吃文旦，「種文旦的農民都在等中秋節這天」，因為文旦在中秋節之前價格不錯，過後就開始狂跌，「大家幫助柚農，中秋節多吃文旦。」

韓國瑜指出，自己提出「台灣安全、人民有錢」，是台灣人民心中最深沉的希望，「就像生日蛋糕許3個願望」；而安居樂業則是要拆成「安居」與「樂業」，只要民眾有安全的吃、住、社會環境，以及良好的營商環境，就能達成「台灣安全、人民有錢」的願望。

▼ 韓國瑜指出，台灣安全、人民有錢是民眾心中最深沉的希望。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜說，為了打造良好的營商環境，高雄市10月1日將撥列3億預算，成立青年局，為想要創業的青年提供法律、資金與會計上的服務，雖然高雄市負債是全台灣各縣市裡最高，但還是會為青年付出，「青年有希望，台灣未來就有希望。」

對於「罷韓」的聲浪，韓國瑜表示，選罷法規定，1年以上才能罷免，現在外界敲鑼打鼓、呼喊罷免的聲浪，根本與法律不合，只是來打擊韓國瑜團隊的威信。

韓國瑜表示，8個月以來，高雄市各局處首長努力工作，幾乎每個都「爆肝」，就是為了「擦亮高雄」，讓觀光客、投資客來高雄觀光、投資，但還是有人不停對高雄「潑糞」，讓他相當生氣，「我韓國瑜就在我本人罷免韓國瑜的罷免書上，我自己簽字，接受高雄市民公平的裁判。」

最後，韓國瑜提到，自己的個性直來直往，絕對不會鬼鬼祟祟、偷偷摸摸，如果各界對市政有意見想表達，都能夠出來面對面談，只要對高雄市的建設有幫助，「我就直接下去面對你們。」

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