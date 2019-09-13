做3、5個月就被連署罷免…韓國瑜嗆：怎麼不從我在娘胎時就開始？

記者袁茵／綜合報導

今（13）日是一年一度的中秋節，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在晚間8時30分進行直播，關於外界發起罷免韓國瑜的活動，他表示，其實按照選罷法規定，一年才可以罷免市長，這些人在高雄敲鑼打鼓，讓他覺得是政治運作，他做3、5個月就開始罷免，「你們怎麼不從我在娘胎時就開始罷免？」

針對罷免他的活動，韓國瑜表示，高雄市府做事情都會被「潑糞」，他們每天擦亮高雄，但有群人不斷潑糞，讓高雄沒面子，所以他覺得罷免是政治算計，非常無聊，且自己才做3、5個月就被罷免，「怎麼不從我在娘胎的時候就開始罷免？」

韓國瑜強調，大家都知道他的個性，「我敢面對罷免！」這些人以為他是一個「小孬孬」，「錯！我是開大門！是頂天立地的男子漢！」

韓國瑜也提到，有一群立委在高雄市府外叫囂，他就直接下去面對這群人，讓對方全部都傻了，還有人詢問「市長你不是在開會嗎？」這句話也代表這群人故意抓在開會的時間敲鑼打鼓，結果沒想到韓國瑜本人來了，他還說「有什麼話，坐下來喝杯咖啡，面對面談！」

「你要罷免我，講一個理由！」韓國瑜說，高雄市府這8個月來，做得都要爆肝了！水利局清水溝、衛生下水道等，觀光局不斷宣傳高雄，工務局不停鋪路，還拆陸橋！大家都動起來了，卻還要罷免！所以自己直接面對這群人，「有什麼事情，面對面談！」只要對高雄好，都樂意交換意見，這「完全沒問題。」

最後，由於今天是中秋節，韓國瑜祝福大家平平安安，也希望台灣政治能恢復寧靜，社會一團和氣，過好日子教導下一代。





▲韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜直播）