拿飲料手滑！她紅茶潑隔壁大姐餐點　網見「2人後續反應」大讚典範

▲原PO不小心把紅茶灑到隔壁大姐的餐點裡。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人都有不小心造成他人麻煩的時候，如果好好道歉大家應該都能體諒。一名女網友在吃飯時，不小心把紅茶潑到隔壁客人的餐點裡，不過2人隨後的互動也讓網友們大讚「是典範」。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示12日在餐廳吃鐵板燒時，不慎手滑打翻了紅茶，還波及到隔壁大姐的餐點。原PO當下急壞了，連忙請服務生幫忙大姐換一份新的餐，自己也願意負責買單，但對方卻霸氣站起來說不用，「這沒什麼，還能吃。」

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原PO表示，當下她因為怕打擾大姐吃飯，所以便沒有繼續堅持，不過隨後也趁對方不注意時偷偷幫忙結帳，事後還大讚大姐修養很好，「原諒我的天兵，妳人真好，我要跟妳多學學。」不過她也笑說，還好大姐不是吃貨，否則她錢包裡的錢可能無法讓她走出店門了。

貼文一出，網友們也都表示2人反應都很有禮貌，沒有出現得理不饒人的行為，「態度真的很重要」、「還是有很多好人的」、「態度好怎樣都可以原諒，畢竟不是故意的」、「給妳n個讚」、「你們完全是典範」。

此外也有網友分享類似糗事，他表示某次在電影院看電影時，服務生來送爆米花，無奈因為燈光太昏暗，雙方沒有交接好就鬆手，導致爆米花灑到前面觀眾的頭上，他也立刻給對方500元洗頭，順便壓壓驚。

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