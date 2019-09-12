　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南恐怖情人殺女友分屍出庭道歉　家屬不接受：我媽都走了...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居在一起，因張女提分手發生爭吵，被吳男涉嫌勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居在一起，因張女提分手發生爭吵，被吳男涉嫌勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居在一起，2019年1月間因張女提分手發生爭吵，被吳男涉嫌勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內，檢方依殺人罪嫌起訴，台南地院9月12日開辯論庭，吳男否認計畫殺人，並欲向家屬表達歉意，被家屬嚴拒，家屬希望法院判吳男死刑。

▲31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居在一起，因張女提分手發生爭吵，被吳男涉嫌勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院合議庭12日上午召開辯論庭，吳男向法庭稱不是計畫殺人，辯護律師主張「間接故意」，認為吳男是在雙方口角後發生拉扯，而徒手力道過大造成張女窒息，並強調這是因感情因素，不被原生家庭所接受而引發爭執，並非故意而是失手所致。

▲31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居在一起，因張女提分手發生爭吵，被吳男涉嫌勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟檢方強調，將人勒住頸部重要部位，被害人一定會反抗掙扎，被告勒住3至5分鐘沒有停手，直至對方沒有反應，已顯有直接故意犯意，事後還用手機充電器電線圍繞，確認被害人沒有呼吸、動作才鬆手，可見吳男故意致人於死，建請法官依殺人及毀損屍體罪量刑。

被害人妹妹則證稱，之前吳男中秋節、過年都和她們一起過年團圓，沒想到竟狠心殺害姐姐，這叫人情何以堪，現在聽到吳男的名字會叫人害怕，被害人妹妹並向法官表達「判死刑」是她們全家人的訴求。

吳男向法官表示很懊悔，他也不希望發生此事，他想當庭向張女家屬致上最深的歉意，但被張女家屬當庭嚴拒，張女兒子並表示：「我媽都走了，還要什麼道歉」。

▲31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居在一起，因張女提分手發生爭吵，被吳男涉嫌勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，2019年1月24日，42歲張女兒子於向台南市警一分局報案，稱其母親已失聯多日，一分局員警本於同理心，想著春節即將到來，為了讓失蹤人口能於春節團圓，除立即受理通報相關單位協尋外，並深入瞭解其母親張女之交友、生活狀況，調閱比對相關資料，訪查相關人，從調查跡證研判失蹤人口張女可能已遇害，即馬上成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲31歲男子吳茂騰與42歲張姓女子姐弟戀同居在一起，因張女提分手發生爭吵，被吳男涉嫌勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方於2月1日凌晨發現被害人張女使用之交通工具停放於台南市東區生產路附近的路段，即派員會同家屬勘察該車輛，發現該車已經遭清洗，再深入追查，被害人31歲男友吳茂騰曾使用該車嫌疑重大，檢察官立即簽發拘票緊急拘提吳男到案並執行搜索。

吳男坦承因感情糾紛與被害人發生爭吵，1月8日晚上在台南市東區崇明13街租屋同居處，勒斃被害人，再將屍體以鋸子支解成7塊，裝袋後棄置於台南市東區生產路附近草叢內，並帶同警方尋獲遺體。全案偵訊後依殺人罪嫌提起公訴。

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

出海潛水！4潛客墾丁船帆石失蹤　船長回頭不見人影嚇傻...警消急尋

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

出海潛水！4潛客墾丁船帆石失蹤　船長回頭不見人影嚇傻...警消急尋

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

社會熱門新聞

正宮再登報勸小三：老公無法繁衍

「連2日登報攻小三」　大老婆起..

三寶開試乘車追撞馬6車尾　2童..

刺青男闖紅燈　直行女騎士撞上昏..

正妹控3男性侵　內褲驗出別人D..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

她懷孕33週產檢後騎車回家....

報紙聲明啟事第二彈！大老婆喊話..

惡煞當街砍人　男刀傷見骨

士林法院旁父女遭潑酸　警方封鎖..

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

即／逆子砍頭弒母免死　法官判無..

通緝犯要開槍　員警一指卡死板機

更多熱門

相關新聞

台南營業、人口雙低露發展特色觀光振商機

台南市上半年營業事業銷售額和人口都呈現負成長，在六都排名墊底，高思博和屏東科技大學休閒運動健康系副教授劉子利，深入探討後，認為此現象對台南觀光長期和短期發展不啻是個警訊，呼籲政府應該善用台南豐沛歷史人文資源，開發出特色觀光，重振商機。

台電台南區處佳節傳溫情

928檔期全台推案5000億　衝破10年新高！台南年增3倍最生猛

台南市消防局採購化災用搶救裝備並進行訓練

Google選址設站台南綠電受肯定

關鍵字：

台南恐怖情人殺人分屍計畫殺人家屬道歉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面