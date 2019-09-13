弟病情惡化需換腎！姊急奔回台配對「媽卻拒絕」　催淚原因惹鼻酸：真的太難

▲ 原PO弟弟病情惡化。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

媽媽也是有她的考量啊！一名女網友因為弟弟需要換腎，急忙趕回台灣進行配對，不料媽媽卻表示，若配對成功也不會同意讓她捐腎，真實原因曝光後也惹哭一票網友，大家都紛紛表示「這真的太難」、「妳有個好媽媽」。

「如果是你們，會怎麼說服家裡的長輩？」一名女網友11日在臉書「爆廢公社二館」焦急發問，她表示由於弟弟先天就有遺傳腎臟方面的疾病，雖然以往都有在控制範圍內，但最近一個月卻突然惡化，必須洗腎或換腎，她因為擔心弟弟，也急忙飛回台灣，想跟媽媽一起做腎臟配對的篩檢檢查。

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原PO指出，弟弟原本今年年底要結婚了，現在因為生病的關係，也不知道能不能順利完婚，心裡一定很煎熬；然而，她想要幫忙捐腎的心意卻被媽媽阻擋了。

媽媽表示，即使配對結果是符合的，也不准女兒做，原因是這是遺傳性疾病，加上她又未婚，萬一以後也被檢查出有問題、又少了一個腎，情況恐怕會更麻煩，甚至還說這不是身為一個姊姊該負的責任。

▲媽媽的考量讓原PO心裡很過不去。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

不過媽媽這樣的想法卻讓原PO陷入了困境，雖然她懂媽媽的意思，但她認為家裡是永遠的避風港，她還是想盡自己的一份力幫助親愛的弟弟，「如果我有機會幫他卻沒做，我是不是一個很糟糕的姊姊？可能我沒小孩，不懂父母的心態，我只懂當家裡的老大應該怎麼照顧自己的弟弟妹妹。」

▲原PO和弟弟感情很好。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

面對原PO的困擾，許多網友都認為媽媽心中應該也是滿滿無奈，深怕女兒以後嫁出去會被說話，「妳也是媽媽的心頭肉」、「媽媽也是捨不得妳」、「辛苦妳了，希望弟弟早日康復」、「媽媽的話也許有考量過了」、「妳有個好媽媽」、「萬一兩個都倒，爸媽會很辛苦的」。

另一派網友則表示，因為是家人，即使媽媽不同意也還是會捐，「即使背著媽媽也一樣，我自己的家人需要我，這不需要考慮」、「符合我也會捐」、「覺得對就去做吧」。

事後原PO也發聲感謝熱心網友們的意見，她表示自己會再想清楚，目前就把情況交給醫生評估，看專業人士怎麼決定再說，一切量力而為。

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