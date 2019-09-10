搭火車上大夜！她暈坐博愛座「1張紙條放腿上」暖翻　睡1hr沒人吵…感動炸

▲原PO坐博愛座留紙條被大讚。（圖／（左）翻攝自爆廢公社二館、（右）記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「地方阿姨我是上大夜班的，而且是通勤搭火車」，一名女網友在臉書《爆廢公社二館》發文表示，前幾天她要上班，搭火車的時候不知道為什麼很暈、極想睡，但週末的火車總是很多人。當時她看了一下，發現有博愛座沒人坐，確認附近沒有行動不便者或長輩後，她就坐下休息。

女網友表示，她坐上博愛座休息後，覺得自己真的撐不住，一定會睡著，就翻出包包裡的紙張，靠在火車車窗上，寫下幾個字「有需要座位的人，請叫醒我，謝謝！」並將紙條放在腳上、確定別人看得到的地方。

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▲原PO將紙條放在腿上。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

「沒想到一個小時的路程都沒有人叫醒我」，原PO訝異直呼，叫醒她的是她設定的到站前鬧鐘，讓她相當感動，「謝謝同火車的人們，讓我上班更有體力～」原PO也在留言處表示，她是覺得自己需要博愛座，「但需要是比較級，如果有人更需要，我當仁不讓～」

看到貼文後，其他人紛紛留言直讚原PO的行為，「你字體寫的大又工整、想必是有刻意在為有需要的老人而寫、心蠻細的、人在身體不適下還會為人設想、很善良的人、很棒」、「當妳體諒別人時，別人也會體諒妳」、「有同理心的人～都會互助及體諒別人」、「人要懂得互相，你很棒」、「好暖的一篇文章。」

還有網友忍不住開玩笑，「結果把妳叫醒：小姐，可以給我妳的賴嗎」、「結果紙條旁邊放了一把槍」、「我一定會叫醒妳然後跟妳告知：妳放心睡，我們不會吵妳」、「發現上面多了很多LINE帳號」、「結果是終點站的站長要下班前叫妳起來的。」

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