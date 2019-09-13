老婆安全帽被偷！高雄哥一瞥車頭「7字+2符號」沒水準塗鴉...網轟：一定吉

▲老婆安全帽被偷ㄝ對方還留言嗆聲！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

安全帽長一樣，掛在車上竟被誤認成小偷！一名人夫抱怨，日前跟老婆去參加晚宴，準備騎車回家時，赫見安全帽失蹤了，車頭還被亂畫7個字加2個驚嘆號，「偷我安全帽，X爛！！」讓兩人超錯愕。照片曝光後，掀起網友喊提告，紛紛無法忍受被屈辱，「一定要調監視器，要道歉賠償吧，過分！」

「這種事也能被我們遇到，超級無奈！」高雄一名男網友在臉書《爆怨公社》傻眼貼出一張照片，昨（12）日晚上，小倆口去漢神巨蛋聚餐，享用完晚宴餐點後，老婆先獨自走到停車場，怎料，發現她的安全帽不見了，機車儀表板上方還留有一串字跡，「偷我安全帽，X爛！！」

請繼續往下閱讀...

老婆揉揉眼睛看傻，下一秒趕緊打給老公求救，原PO臉綠表示，當下接到電話也一臉黑人問號，明明「安全帽是我們自己買的！」夫妻倆討論一番後，推測對方安全帽也被偷走，因次在附近尋找一圈後，以為這頂就是「她」的，一時爆氣才拿眉筆或眼線筆寫下不雅字眼。

原PO跟老婆好氣又無奈，希望透過臉書大神力量，讓對方自動上門聯繫，「不用我們再去調監視器、備案，東西不貴重，但被誤會的感覺蠻不好的！」原PO強調，並非要真正追究，畢竟罪魁禍首「是一開始偷妳安全帽的人」，最後更隔空喊話，「以後判斷事物之前，也是要好好確認，不要貿然就對無辜的人扣上帽子，影響對方的心情也造成不方便。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友撻伐，絕不能姑息養奸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

照片曝光後，引起大批網友拳頭硬了，認為亂畫車子的脫序舉止，非常不可取，「偷安全帽就算了，還畫別人車子，希望偷別人車子的東西的人，手會變殘廢」、「報警偷竊，順便告毀損」、「脾氣很好欸，是我就火大了」、「畫車子我真的會生氣」、「那七個字加上符號，才是發火點」、「所以到底為什麼會有傻瓜認為，會有人先偷旁邊的安全帽放自己摩托車上然後去逛街，通常不是都是要走了才偷嗎」、「坐等後續，想知道是哪個87」、「之前有兩個女生，也要拿我壓在機車下面的安全帽，還說很誇張耶，被我制止，我自己拿給她們看，我說不可能那麼巧吧？有一樣嗎？後來她們也沒道歉就走了」。

►韓國直送！買三盒送三片保濕面膜組，特惠價899元