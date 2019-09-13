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塗鴉討債！恐怖紅字寫滿大門　他樓下叫囂「還我血汗錢」

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記者孫于珊／台北報導

「還我血汗錢！」台北市莊敬路一帶5日晚間約7點，一名蔡姓男子不滿謝姓男子借錢不還，在其住家一樓鐵門上寫上整片紅紅的討債文字，還貼滿對方照片，甚至不停叫囂，民眾見狀後嚇得報警，警方當場即將人逮捕。

▲▼台北市信義區莊敬路上塗鴉討債。（圖／記者孫于珊攝）

▲男子不滿對方欠錢不還，至對方住處大門紅筆塗鴉、叫囂討債。（圖／記者孫于珊攝，下同）

據了解，兩人因投資生意而相識，但謝男因投資失利，於是向蔡男借了約300萬週轉，但事後卻躲起來遲遲不還錢。

蔡男忍無可忍決定提告，今年1月18日法院就以本票裁定謝男欠多少還多少！然而，事到如今，蔡男依舊未還清債務，讓蔡男覺得非常沒誠意，憤而到對方樓下邊叫囂，邊貼滿近30張印有謝男頭像的A4大小討債傳單，還拿紅色麥克筆在一樓大門寫著「出來面對！謝XX欠錢不還不要臉！詐騙集團丟臉丟到家！垃圾人渣還我血汗錢！」

警方獲報後火速趕抵現場，發現蔡男還沒離開，當場將他逮捕，並依恐嚇罪移送法辦；此外，蔡男行為也被環保局以亂塗鴉違反廢棄物清理法裁罰。居民事後也迅速將門上的恐怖文字及討債紙張清理乾淨。

警方同時呼籲民眾要尋求正當管道理性討債，避免造成民眾恐慌、破壞社區安寧。

▲▼台北市信義區莊敬路上塗鴉討債。（圖／記者孫于珊攝）

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