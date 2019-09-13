中秋連假「10家咖啡優惠懶人包」！小7拿鐵第2杯半價　星巴克買1送1、麥當勞免費送

記者曾婉婷／綜合報導

迎接中秋連假來臨，許多消費者已經規劃好出遊、烤肉的行程，對此除了超商業者推出相關優惠活動外，連鎖咖啡和麥當勞以及摩斯漢堡等，也都有推出咖啡優惠活動，讓民眾與家人好友一起分享好康，歡慶團聚時刻。

★星巴克於9/30前推出「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢」數位體驗活動，期間進入專屬活動畫面並點擊咖啡空杯，不僅能看咖啡運勢祝福，還可領取專屬飲料優惠，包含全品項買一送一、第二杯半價等。

★7-ELEVEN的CITY CAFE推出中秋節LINE優惠限定活動，於9/12～9/15連續4天，推出特大杯拿鐵第2杯半價。而現萃茶同樣也是全品項可享第二杯半價優惠。此外，為慶祝CITY CAFE精品咖啡達千店，即日起至9/24推出精品咖啡第二杯半價活動。

★全家針對中秋連假推出Let’s Café冰咖啡、冰茶飲，以及冰沙、霜淇淋等不同時段優惠活動，包含陽光紅柚氣泡咖啡與酷繽沙全品項特價35元（9/11～9/15）；以及仙女紅茶特價29元、仙女醇奶茶特價39元（9/11～9/24）；霜淇淋口味全品項特價29元（9/11～9/19）。

★萊爾富自9/11至9/17期間，在Hi-Life VIP會員APP上推出買49杯大杯咖啡，再送50杯優惠，等於買一送一再多送一杯，並自9/9至9/15期間，加入萊爾富官方LINE好友，可獨享哈根達斯指定冰淇淋、雪糕特價69元好康（原價105元）。

★西雅圖極品咖啡於9/13到9/15連三天，每天下午的16：00到晚上20：00期間，至門市單點大杯美式咖啡，可享買一送一優惠。

★丹堤咖啡於中秋節（9/13）當日推出限定活動，全系列飲品大杯可享買一送一優惠。優惠圖片可至丹堤咖啡官網或FB粉絲團取得。

★cama café自9/4起即推出會員限定的「療癒1+1」活動，凡購買任一「現烘焙咖啡系列」飲品，並搭配任一餅乾，飲品隨即免費中杯升級大杯。該活動到9/17止，每個會員都可使用兩次。

★為歡慶25週年，怡客咖啡再推出優惠活動，自即日起到9/30前，除了可享飲品第二杯半價優惠外，平日10點半前「點餐加飲料」還可現折50元，而10點半過後或假日則可折30元。

★麥當勞自9/13到9/15期間，於國道免收費時段（00：00～05：00）到全台得來速，出示App簡訊通知畫面，即可免費獲得一杯特選黑咖啡。

★摩斯漢堡自9/10～9/16推出LINE好友獨享優惠，期間出示圖片可享摩斯咖啡買一送一。

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