「Big7」插旗高雄了！24小時「超商咖啡書店」還有手沖精品咖啡

▲不可思議咖啡館提供義式咖啡、精品手沖、風味飲品、拉花服務四大特色品項，咖啡品項數多達24種。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為滿足時下消費者多元需求，超商業者除賣商品與服務外，更將觸角延伸到不同產業，結合更多業種創造單店最大效益化。其中，小7繼在台北開出首間「Big7」後，今年陸續在基隆、台中與高雄插旗，每家店均有五種以上複合型態，而全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，更是受到消費者喜愛。

去年底，小7首創發表全新店型「Big7」，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙、生啤酒與超商等多種業態創新整合在單一門市內，為業界複合種類最多的店型。目前業績已較去年同期成長超過2成，假日業績較平日成長超過3成，來客數最高一天甚至突破2000人。其中，咖啡與烘焙為複合模式中最受歡迎的商品結構，其中不可思議咖啡帶動咖啡業績成長5成。

因此，看好「Big7」複合店效益，小7接連在基隆、台中與高雄展店。其中，第四家高雄愛河門市「Big7」將於12日開幕，共有不可思議咖啡館、博客來、烘焙、K∙Seren、生啤酒等5種複合型態，同時也導入手工甜點專櫃，讓消費者購買咖啡搭配甜點，並帶動門市的甜點、現烤烘焙麵包銷售成長。

小7表示，因應複合店型持續展店，所以會用不同的門市招牌區分「Big7」與一般門市，以愛河門市「Big7」為例，底色以金色為主搭配LED招牌，而未來的「Big7」也都會以不同形式的招牌呈現，預計到年底前將在新北市、桃園、台南陸續展店。另目前全台有近400家複合店型門市，其中以生啤酒型態占比最多，其次為麵包複合店。

另外，全家也看好高雄消費潛力，繼開出bb.q CHICKEN韓式炸雞與天和鮮物複合店後，再首度推出結合咖啡、洗衣及超市機能的三合一最大店型，該店選在高雄85大樓附近的住商混合區，面積達百坪，並首度引進高雄烘焙名店「方師傅」的多款甜鹹食。

全家表示，今年相繼推出咖啡旗艦店和洗衣複合店，成功開拓出創新經營模式，此次為該兩種複合店首次進軍高雄，咖啡旗艦店更導入兩款咖啡神器「德國WMF espresso機」和「Klub擬手沖咖啡機」，預計可開發出有別於傳統便利商店的新客群，可望業績較一般店成長二到三成。