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台灣星巴克限定販售！「銀河星空藍」+Stanley全新logo帥翻　7款聯名商品必收

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▲▼星巴克Stanley聯名商品 。（圖／業者提供）

▲星巴克再次推出Stanley聯名商品。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

每每一推出即引發搶購熱潮的星巴克Stanley聯名商品，再度推出全新系列商品，於9月18日全台實體門市上市，本次聯名系列商品共有7款，除有經典的TOGO冷水杯、不鏽鋼水壺及不鏽鋼杯外，還有過往沒有的2OZ隨行組、外帶瓶及餐食罐等，預計又將掀起搶購風潮。

星巴克此次推出的Stanley聯名系列商品，不僅限台灣市場販售，更是Stanley全新品牌logo首次推出的聯名系列商品，並選用獨特神秘的銀河星空藍為底色，呈現出別具簡練的質感，全系列自9月18日同步於星巴克線上門市ibon-mart、博客來販售。售價介於1080元～1800元。

全新的Stanley logo將擁有力量與勇氣翅膀，佩戴王冠的熊收錄其中，寓意致敬品牌創辦人William Stanley Jr.，鼓勵每一位生活探險者，莫忘誠摯的初心，持續勇往直前一起探索生活的美好。星巴克指出，商品上市當日，每位顧客每次結帳每款商品只能各限購1個，但9/19起就不受此限。

▲▼星巴克Stanley聯名商品 。（圖／業者提供）

另外，全聯繼去年首度推出Jamie Oliver印花集點活動，四個月內衝出了約150萬件天量的驚人業績之後，今年6/14再度推出Jamie Oliver印花集點活動，自開檔以來換購量與往年各檔期相較僅次於去年Jamie Oliver同期，等於Jamie Oliver包辦了換購活動排行前兩名。

為了感謝台灣民眾的喜愛，Jamie Oliver本人還首次為全聯拍攝「下廚篇」影片。業者指出，迎接中秋檔期，加上Jamie Oliver的高人氣加持，預計將再創造另一波兌換高峰。目前最受民眾歡迎的換購商品前三名分別為，圓形耐熱玻璃保鮮盒、電動調理攪拌棒三件組、方形耐熱玻璃保鮮盒。

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