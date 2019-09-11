搶救40萬件下架商品「最低下殺3折」！美廉社首創「友善回饋店」

▲美廉社首推「友善回饋店」。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

被網友封為「現代柑仔店」的美廉社，目前在全台已有700家門市，而且為避免商品浪費最終下架退貨以及丟棄，業者不僅實施不退貨政策， 也接連開設「友善回饋店」專門店型，店內商品最低下殺3折，估計每年可搶救40萬件商品。

不同於其他通路，美廉社店面較小，貨架數也相對精簡，商品上架陳列空間不及其他零售通路來的多。因此，為了精選最優質、符合時宜的商品給消費者，不論是市場銷售反應不佳、新品上市，原有商品或熱賣商品，都有可能計畫性下架，且退貨過程中，商品的品質和狀態也會因為搬運和運送流程，讓價值耗損殆盡，就得面臨報廢命運，一年報廢數量將近50萬件。

對此，美廉社自2017年起便實施不退貨政策，並於2019年7月起，接連在新北市土城區與樹林區、嘉義市西區、新竹縣芎林鄉等地方，接連開設「友善回饋店」店型，讓面臨下架的商品及時被集中，平均每個月就有40項商品計畫性下架進入友善回饋店，以最低約3折促銷價格販售，讓消費者用更優惠的價格取得商品。

美廉社表示，目前一個月來，已讓3萬件商品集中到友善回饋店，也成功帶動門市2成的業績，估計每年可減少近40萬件商品浪費。另為歡慶第700間店開幕，即日起只要新申辦美廉社LINE電子會員，就送50元購物金。至於展店目標，預計2021年全台店數達1100家。而現煮咖啡目前已有52家門市導入，並於10/7前，消費滿100元即可以19元加購不限口味中杯咖啡一杯。

另外，全聯日前則在台中開設全台首間「We Sweet咖啡館」的旗艦店型，一樓賣場以吸睛塗鴉、花藝裝飾，再加上挑高玻璃帷幕空間所打造，商品也以區塊專區陳列，包含小農專區、農家直採、精選水果等，寬廣明亮設計被封為全台最美全聯。至於二樓則為全台首間「We Sweet咖啡館」，主打新品莊園咖啡、氮氣咖啡、柏克金生啤酒，還有期間限定的獨家KIRI聯名甜點。

全聯指出，台中市政店開幕兩天的營業額就衝破550萬元，來客數高達8千人，不僅破了有史以來的開幕前兩日記錄，連We Sweet咖啡館的營業額都超過30萬以上，比預期反應更好。至於We Sweet咖啡館後續展店計劃，若有適合地點也不排除，但目前則還沒有規劃。

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