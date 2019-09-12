郭台銘退黨！卓榮泰反思「民進黨不完美」...還承諾：不會讓黨走向迂腐

記者邱茀濱／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日透過幕僚宣布「正式退出國民黨」，而他聲明的字字句句卻令民進黨主席卓榮泰「一整天陷入沈思，深刻自我警惕」，直問「民進黨內有沒有『人在曹營心在漢』」，最後還承諾「我們一定不會讓黨走入迂腐的死路，現在不會，將來絕對更不會！」

▲郭台銘親簽退黨聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）



卓榮泰12日晚間透過臉書指出，今天最大震撼彈莫過於郭董事長離開了國民黨，「為總統大選投下不可預測的變數」，而他認為黨員退黨本來就是黨內事務，外人實在不必多說什麼，「但郭董聲明的字字句句卻讓我一整天陷入沈思，深刻自我警惕！」

他反思道「民進黨內有沒有『人在曹營心在漢』？有沒有30年來同一批人在把持這個政黨？會不會淪為迂腐的政黨？有沒有把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前？」

卓榮泰認為，只要是民進黨的人都要反躬自省，黨能不能不守舊、不迂腐、不自私自利、能把國家利益視為至高無上？「我們做的到嗎？」接著他肯定的說「民進黨不完美，有很多缺點」，但所有民進黨人都是一直在努力讓這個黨保有核心價值、能正常運作、積極培養年輕人、隨時吸取進步思想、還能團結守護台灣民主。

▲蔡沁瑜副執行長代表郭台銘赴國民黨辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）



「當年創黨的精神會繼續引領我們，黨也會一直注重新陳代謝，鼓勵青年加入，讓新力量主宰台灣的未來；黨將以國家整體利益為先，以人民需要為念」，最後，他強調，「我們一定不會讓黨走入迂腐的死路，現在不會，將來絕對更不會！」

▲卓榮泰。（圖／記者季相儒攝）

