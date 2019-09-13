「國民黨只是交易對象」　學者評郭台銘：連河都沒過才惱羞拆橋





▲郭台銘退出國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘週四（12日）正式發布聲明退出國民黨，由幕僚蔡沁瑜到中正區黨部完成退黨程序；被媒體問到「這算過河拆橋嗎」時，蔡沁瑜反問郭對國民黨毫無虧欠，「哪裡過河拆橋」？一名學者則表示，記者問題問得不好，郭哪有「過河拆橋」，現在根本就沒成功過河，才會惱羞拆橋。

根據《聯合報》報導，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書指出，「郭台銘沒有對不起國民黨，這也是大實話」，郭的事業可不是國民黨養的，是他自己打下的江山，既然如此，郭台銘哪裡有對不起國民黨？問題在於「郭台銘『利用』國民黨」，黨只是交易對象而已。

▲蔡沁瑜副執行長代表郭台銘赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）

包正豪表示，國民黨黨員成千上萬，郭台銘是特殊的一個，經費挹注國民黨，所以其實不欠國民黨。但國民黨也不欠郭台銘，因為初選也沒舞弊，只是郭台銘沒選上而已。

因此，包正豪認為記者和蔡沁瑜的問題問得不好，如今郭是因為沒過河，才會惱羞拆橋。他希望別把郭台銘辭職講的是對國民黨失望，那樣「很噁心」，因為郭參加初選就只是為了「提名」，「買賣不成，仁義，當然也不在了。這點蠻商人的。」

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