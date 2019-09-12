來這裡賞月　讓您感受不一樣的月貌！還有專人指導

▲中原學生熱愛天文，邀請民眾中秋賞月。（圖／中原大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

秋節賞月，來這裡讓您感受不一樣的月貌！中原大學天文台13日秋節晚間7時至9時，開放讓民眾賞月。該一活動由天文社學生主辦，社長侯郁家表示，當晚除了觀測月球以外，若月光沒有太強烈，還有機會見到由織女星、牛郎星、天津四連成的夏季大三角，民眾甚至可以用手機，連接望遠鏡為美麗星空留下永恆紀錄。

創立於民國1971年的中原大學天文社，是全國數一數二的老牌天文社團，同時更是「全國大學天文社聯盟」成員之一，擁有豐富的跨校交流資源。中原天文社指導老師、物理系副教授徐芝珊表示，中原天文台位於中原大學科學館9樓，規格媲美台北天文館的觀測室，在全國學校天文社中，堪稱使用率最高、品質最穩定的天文台。

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▲中原學生熱愛天文，邀請民眾中秋賞月。（圖／中原大學提供）

而學生都很珍惜如此難得的資源，例如畢業社員、物理系校友林宏欽現在是中央大學天文所鹿林天文台台長，從學生時代即熱愛天文，至今仍定期返校指導社團學弟妹。13日中秋節晚上，中原大學天文台將提供3至4台的專業望遠鏡讓民眾使用，包括折反射式望遠鏡(施密特蓋賽格林式望遠鏡)、折射式望遠鏡、反射式望遠鏡等一般人不易接觸的設備，除了觀測月球表面外，也可接上相機做拍攝。

侯郁家興奮地說：「望遠鏡比起普通肉眼有著更強的集光力及解像力，從行星到深空，一覽無疑！」期盼有更多民眾一同來感受觀測星空的樂趣。