一圖秒懂中秋賞月機率！收假日「北東變天」低壓帶北抬水氣增

▲中秋連假首、次日全台各地天氣穩定。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

中秋假期即將到來，隨著太平洋高壓稍微減弱，中央氣象局預測連假首日（9月13日）、次日（9月14日）全台各地維持多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部等地區有局部零星短暫陣雨機率，嘉義以南各地山區須留意午後雷陣雨，收假日因受低壓帶北抬影響，部分地區會有局部短暫陣雨；另位於菲律賓東方海面一熱帶性低氣壓，最快將在明日生成為今年第16號颱風琵琶。

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▲一熱帶性低氣壓最快明發展成颱風。（圖／翻攝氣象局）

氣象局預報員張承傳表示，明後2天全台大致維持多雲到晴的天氣型態，不過基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、東半部等地區會有局部零星短暫陣雨，嘉義以南等各地山區午後雷陣雨高，雨區範圍也會擴展，南部沿海則需留意零星降雨；中秋假期最後一日至下週一（9月16日），因低壓帶北抬影響水氣增多，東半部會出現局部短暫陣雨，午後雷陣雨也將從大台北山區擴展至苗栗以北山區、平地，各地區民眾都需多加注意。

針對目前正位於菲律賓東方海面的ㄧ熱帶性低氣壓，張承傳表示該熱帶性低氣壓正慢慢組織當中，明天發展成為第16號颱風的機率較大；另也觀測到大低壓帶中有2-3個系統正在成長，根據未來模式預測不排除發展為颱風可能。另下週二（9月17日）至週三（9月18日），氣象局預估台灣會在低壓帶中，水氣增多，不過仍需根據目前熱帶系統動向而定，若從巴士海峽通過，水氣才會明顯變多，但變化仍大。

▲氣象局曝光中秋節各地賞月機率。（圖／氣象局提供）

此外，氣象局稍早發布全台各地中秋賞月機率表，其中只有基隆及宜蘭地區因雲量多，恐怕觀月機率較低之外，西半部、花東地區都可以好好賞月。氣象局天文站主任鄭俊岳指出，今年最佳賞月日期是在中秋節隔天（9月14日），月亮預估下午5時45分開始從台灣東半邊地平線升起，花蓮、台東地區的民眾可以搶先看月，而最好的觀月時間是落在半夜11時40分，屆時月亮將到達天頂位置，全台民眾只要抬頭就能看見滿月，不用擔心任何建築物等狀況阻擋視線，東北部地區的民眾也記得把握時機。