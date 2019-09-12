抬頭就能看見！中秋「賞月最佳時間點」曝光：視覺無礙升達天頂

▲賞月是中秋節必做行程之一。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

一年一度的中秋節即將到來，烤肉、賞月絕對是必做行程之一，中央氣象局也預估中秋連假首日、次日各地都是穩定的天氣型態，僅基隆北海岸、東半部雲多會有零星降雨機率；究竟這次中秋節最佳賞月時間點是哪天呢？氣象局天文站表示，全台最好的觀月時間就落在中秋節隔天，全台各地都可以看到大又圓的滿月。

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▲氣象局預測，連假前兩天的天氣不錯。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局天文站主任鄭俊岳表示，今年最佳賞月日期是在中秋節隔天（14日），月亮預估下午5時45分開始從台灣東半邊地平線升起，花蓮、台東地區的民眾可以率先看到，接著慢慢往上移動，而最好的觀月時間落在半夜11時40分，屆時月亮仰角最高、來到天頂位置，因此全台民眾只要抬頭就能看見滿月，不用擔心任何建築物等狀況阻擋視線；尤其北海岸、東半部恐出現雲量較多的情況，鄭俊岳也表示，只要把握上述月亮現身的時間點，中秋也可以好好賞月。

中秋連假天氣狀況，氣象局預報指出，連假首、次日全台晴到多雲，基隆北海岸、東半部有零星降雨機率，嘉義以南平地、各地山區要留意午後雷陣雨，溫度部分約33-34度；收假日（15）日恐怕會變天，因受吹東北風以及南邊低壓帶北抬致水氣增多關係，迎風面北部、東半部會有局部短暫陣雨，其他地區雨勢也將漸漸從山區擴展至平地，氣溫部分不變，預估至下週三都是有雨的天氣型態。