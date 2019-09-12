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中秋連假何處去　到新竹市來場「舊城小旅行」

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▲東門市場內有多家異國美食攤位。（圖／新竹市政府提供）

▲東門市場內有多家異國美食攤位。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 ／新竹報導

新竹市已有300年歷史，是北台灣最早的發展中心，距離火車站不出五分鐘的步行距離，就可以到達竹市最熱鬧、也是全台古蹟密度最高的舊城區，1平方公里內就有29處古蹟和歷史建築，附近除了有知名的城隍廟外，還有吸引年輕人聚集的東門市場，中央路與大同路交叉口近日還有一全新的文青必去打卡點「或者工藝櫥窗」。

或者工藝櫥窗是以超過60歲的轉角老屋改建，收攏國內外多位工藝家作品，在文青圈掀起不小騷動，有不少旅遊團整團前往參觀。創辦人陳添順是新竹在地香山人，投入科技業三十多年後，回到故鄉新竹市成立鴻梅基金會，提供年輕的藝術家創作基金，支持、陪伴他們創作，該基金會旗下還有一間被封為竹北最美書店的「或者書店」，也是非常值得一去的超美打卡點。

為推動竹市工藝發展，竹市府出版產業誌IN新竹，邀請到陳添順與林智堅展開對談，陳添順表示，或者工藝櫥窗以推動「工藝生活化」為終極目標，盼挖掘現代人對工藝品的實際需求，並導入新興設計能量來活化傳統工藝，感謝新竹市政府在行政上給予許多支持，讓或者品牌在地深耕，且他與林智堅同為香山人，兩人對於催生竹市公共建設與城市美學量能有高度共識。

林智堅表示，或者品牌的出現與市府發展方向不謀而合，盼「科技」與「人文」融合可重塑「新竹」的城市品牌，舊城區聚集了這個城市300年歷史精華，古蹟密度很高，他上任後也指定了20處歷史建築，且各旅遊點間距離僅幾百公尺，3、5分鐘腳程即可抵達，旅客可從新竹火車站出發，步行至護城河、東門城、影博館、新竹州廳（新竹市政府）、消防博物館、鄭氏家廟、進士第等地，來一場古蹟漫遊之旅，品味老城文化。

林智堅也指出，古蹟認證後活化營運才是個難題，像是新竹美術館和水道取水口等古蹟，市府請到專業設計團隊，加入親水、溜滑梯等吸引人潮的要素，讓古蹟也可以是新竹人生活的一部分；竹市也推出老屋補助計畫，邀請民眾將老屋修繕再利用，如中央路上火紅潮店「戲棚下」，就成功吸引饕客們到百年老宅裡吃炸雞，重現老屋新生命。

新竹市政府產發處表示，「工藝櫥窗」內有工藝選品、展覽與食飲體驗，讓旅客從「一樓玩到四樓」，每一樓皆帶來驚喜，不僅有玻璃、陶瓷、金工、木與漆藝等，還有許多可以閱讀的角落，邀請全國遊客在中秋連假到新竹市走走，逛完古蹟後，不妨到工藝櫥窗吹吹冷氣、喝杯茶，體驗工藝之美，度過一個舒適的午後。

產發處表示，入夜後的新竹市也相當精采，工藝櫥窗旁就是新竹近年最火紅的新景點東門市場，白天為一般菜市場，到了晚上就搖身一變成為青年聚會地，攤位內容多元，包含多國美食如韓國、日本、東南亞、西藏等，吸引眾多年輕小頭家擁進東門市場開店圓夢，今年中秋連假，歡迎不想烤肉的旅客來到東門市場，度過有異國風味的中秋夜。

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